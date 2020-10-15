Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar diziden ayrılıyor mu? Vahide Gördüm Perçin hakkında bilgiler

VAHİDE PERÇİN KİMDİR? Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Yunanistan göçmeni ailesinden babası kamyon şoförü, annesi ise ev hanımı. Lisede grafik okuyup ardından İktisat Fakültesi’ne girdi. Ancak oyuncukluk arzusundan dolayı 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü sınavlarına girdi ve kazandı. Okul birincisi olarak mezun oldu. Televizyon kariyerine ilk olarak 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisi ile adım attı. Sonrasında birçok dizi, film ve tiyatroda oyunculuk yaptı.



OYNADIĞI DİZİLER2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (Suzan)



2005 – Hırsız Polis (Fulya)



2007 – 2009 – Annem (Zeynep)



2009-2010 – Es Es (Berivan)



2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Zehra)



2012 – Göç (Cennet)



2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Deniz)



2013 – Muhteşem Yüzyıl (Hürrem Sultan)



2015 – Göç Zamanı (Cennet)



2016 – Anne (Gönül)



2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Hünkar)