Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar diziden ayrılıyor mu? Vahide Gördüm Perçin hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanının ardından izleyiciler Vahide Perçin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladılar. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz ve Hünkar hesaplaşıyor. Bu hesaplaşmanın ardından Yılmaz Hünkar’ı kulübeye kilitliyor ve ardından her yeri ateşe veriyor. Peki Bir Zamanalar Çukurova’da Hünkar diziden ayrılıyor mu?
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen oyuncuları arasında Vahide Gördüm’de yer alıyor. Dizinin 68. bölüm fragmanı izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında ipler iyice geriliyor. Geçtiğimiz günlerde Vahide Perçin’in Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edeceği iddialar arasında yer almıştı.
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA HÜNKAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Vahide Perçin’in Hünkar Yaman karakterine hayat verdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edeceği iddialar arasında yer almıştı. Yeni bölümde Yılmaz yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamıyor. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar veriyor. Bu hesaplaşmanın sonunda Hünkar alevler içerisinde kalıyor.
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VAHİDE PERÇİN KİMDİR?
Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Yunanistan göçmeni ailesinden babası kamyon şoförü, annesi ise ev hanımı. Lisede grafik okuyup ardından İktisat Fakültesi’ne girdi. Ancak oyuncukluk arzusundan dolayı 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü sınavlarına girdi ve kazandı. Okul birincisi olarak mezun oldu. Televizyon kariyerine ilk olarak 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisi ile adım attı. Sonrasında birçok dizi, film ve tiyatroda oyunculuk yaptı.
OYNADIĞI DİZİLER2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (Suzan)