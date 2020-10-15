MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova’da Hünkar diziden ayrılıyor mu? Vahide Gördüm Perçin hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar diziden ayrılıyor mu? Vahide Gördüm Perçin hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 11:16 | 

Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar diziden ayrılıyor mu? Vahide Gördüm Perçin hakkında bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanının ardından izleyiciler Vahide Perçin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladılar. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz ve Hünkar hesaplaşıyor. Bu hesaplaşmanın ardından Yılmaz Hünkar’ı kulübeye kilitliyor ve ardından her yeri ateşe veriyor. Peki Bir Zamanalar Çukurova’da Hünkar diziden ayrılıyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen oyuncuları arasında Vahide Gördüm’de yer alıyor. Dizinin 68. bölüm fragmanı izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında ipler iyice geriliyor. Geçtiğimiz günlerde Vahide Perçin’in Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edeceği iddialar arasında yer almıştı.

2BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA HÜNKAR DİZİDEN AYRILIYOR MU
Abone Olgoogle-news

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA HÜNKAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Vahide Perçin’in Hünkar Yaman karakterine hayat verdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edeceği iddialar arasında yer almıştı. Yeni bölümde Yılmaz yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamıyor. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar veriyor. Bu hesaplaşmanın sonunda Hünkar alevler içerisinde kalıyor.

3VAHİDE PERÇİN KİMDİR
Abone Olgoogle-news

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Yunanistan göçmeni ailesinden babası kamyon şoförü, annesi ise ev hanımı. Lisede grafik okuyup ardından İktisat Fakültesi’ne girdi. Ancak oyuncukluk arzusundan dolayı 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü sınavlarına girdi ve kazandı. Okul birincisi olarak mezun oldu. Televizyon kariyerine ilk olarak 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisi ile adım attı. Sonrasında birçok dizi, film ve tiyatroda oyunculuk yaptı.

OYNADIĞI DİZİLER2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (Suzan)

2005 – Hırsız Polis (Fulya)

2007 – 2009 – Annem (Zeynep)

2009-2010 – Es Es (Berivan)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Zehra)

2012 – Göç (Cennet)

2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Deniz)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Hürrem Sultan)

2015 – Göç Zamanı (Cennet)

2016 – Anne (Gönül)

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Hünkar)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi