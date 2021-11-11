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Televizyon
Haber Giriş: 11 Kasım 2021 - 16:14 | 

Bir Zamanlar Çukurova’da Demir öldü mü, diziye dönecek mi? Murat Ünalmış’tan Demir Yaman açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova'ya Demir'in dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezonunda Murat Ünalmış'ın yer almaması akıllara soru işaretleri oluşturdu. Yeni bölüm fragmanında Demir Yaman ile ilgili bir gelişme yaşanıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova’da Demir öldü mü, diziye dönecek mi? İşte Murat Ünalmış'ın açıklaması

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Bir Zamanlar Çukurova’da yer alan Demir karakterinin ölüp ölmediği araştırılıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında, kamyonun arkasında ceset bulunuyor ve bir ses ‘Demir Yaman bu!’ diyor. Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış geçtiğimiz sezon sosyal medya hesabından, ‘Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.’ açıklamasını yapmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm fragmanında kamyonun arkasında ceset bulunuyor ve bir ses ‘Demir Yaman bu!’ diyor.

Öte yandan Demir karakterine hayat veren Mural Ünalmış konu ile ilgili açıklama yaptı.

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Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.

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