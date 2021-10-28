Bir Zamanlar Çukurova’da Demir dönecek mi, diziden ayrıldı mı? Murat Ünalmış’tan Bir Zamanlar Çukurova açıklaması
Bir Zamanlar Çukurova’da yer alan Demir karakteri ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen diziye Vahide Gördüm, Uğur Güneş gibi isimler veda etmişti. Yeni sezonda Murat Ünalmış'ın yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova’da Demir dönecek mi, diziden ayrıldı mı? İşte Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış tarafından yapılan açıklama
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Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman’ın diziye dönüp dönmeyeceği araştırılan konular arasında bulunuyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezonunda Demir karakteri yer almıyır. Bir Zamanlar Çukurova’nın sezon finalinin ardından Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış sosyal medya hesabından, ‘Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.’ açıklamasını yapmıştı. İşte detaylar
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN DEMİR AYRILDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir’i arıyor. Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını koruyordu. Son bölümde ise Demir'le kötü anılarını hatırladı ve boşanmaya karar verdi.
Öte yandan Demir karakterine hayat veren Mural Ünalmış konu ile ilgili açıklama yaptı.
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Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.