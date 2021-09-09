Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? ATV yayın akışı ile yanıt buldu
Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. ATV’de her hafta Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin sezon finali heyecanlı bitmişti. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümüne Demir’in ölümü damga vurmuştu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı
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Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümleri ile ekrana geri dönüyor. En son Murat Ünalmış’ın ayrıldığı Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları arasında yeni sezonda ünlü isimler dahil oluyor. İbrahim Çelikkol’un katıldığı dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda yaşanacaklar…
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonun ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek. ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’da dizinin 103. Bölümü yer alıyor.
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YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister. Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.
Hakan ve Abdülkadir intikam planı kimleri yakacak?
Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir. Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış davası olan Abdülkadir ile birlikte adım adım intikamını planlar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başlar. Ancak Hakan ve Abdülkadir'in hedefinde hiç beklenmedik bir isim daha vardır.
Züleyha'nın silahından çıkan kurşun Ümit'i vuruyor!
Züleyha, bulunan bir cesedin teşhisi için çağrılır. Acısıyla boğuşan Züleyha'ya bir darbe de Ümit'ten gelir. Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünüp Adnan'ı kaçırır. Ümit'in yaptıkları artık canına tak eden Züleyha, silahını alıp Ümit'in karşısına çıkar. Aralarında yaşanan boğuşma esnasında Ümit vurulur. Züleyha dehşet içindedir. Üstelik onları uzaktan izleyen kişiden de habersizdir.