Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü, Melike İpek Yalova diziden çıkıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'da acı haber!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın dizideki akıbeti son bölümle beraber gündeme geldi. Senaryo gereği Demir'in kendisini aldattığını öğrenen Züleyha Adana'yı terk ederken, yeni hayat kurmak için İstanbul'a giden Müjgan da uçak yolculuğuna çıktı. Müjgan'ın bindiği uçağın düştüğü haberi izleyenleri şoke etti. Müjgan karakterinin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacağı sık sık iddia edilirken, gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da kim öldü? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü sorusu dizinin son bölümünde merak konusu oldu. 20 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 97. bölümünde Müjgan Adana'dan ayrılma kararı aldı. Müjgan'nın bindiği Adana-İstanbul uçağının düşmesi ekran başındakileri meraklandırdı. Diğer yandan Züleyha'nın da aynı gün yolculuğa çıkması dizide heyecan seviyesini arttırdı. Ekran başındakiler Bir Zamanlar Çukurova'da kimin öleceğini merak etmeye başladı. Ancak Züleyha mı yoksa Müjgan'ın mı öleceği, ya da iki karakterin de diziye devam edip etmeyeceği yeni bölümde belli olacak.
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLDÜ MÜ?
Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir. Züleyha Kıbrıs'a gitmek üzere yolculuğa çıktı.
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Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA KİM ÖLECEK?
Demir, tüm Adana'ya yeni açıklamalar yaparken, Züleyha kendi hayat planını uygulamaya başlayacaktır. Kaderleri defalarca kez karşı karşıya kalan Müjgan da kendi kaderini yeniden yazmak için aynı zamanlarda bir yola çıkar! Ve Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşır! Adana - İstanbul uçağı düşmüştür!
Diziden iki karakterin de çıkacağı sık sık iddia edilirken gözler yeni bölüme çevrildi. Hangi oyuncunun senaryo gereği diziden çıkacağı ilerleyen bölümde belli olacak.