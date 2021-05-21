Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü, Melike İpek Yalova diziden çıkıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'da acı haber!

Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü sorusu dizinin son bölümünde merak konusu oldu. 20 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 97. bölümünde Müjgan Adana'dan ayrılma kararı aldı. Müjgan'nın bindiği Adana-İstanbul uçağının düşmesi ekran başındakileri meraklandırdı. Diğer yandan Züleyha'nın da aynı gün yolculuğa çıkması dizide heyecan seviyesini arttırdı. Ekran başındakiler Bir Zamanlar Çukurova'da kimin öleceğini merak etmeye başladı. Ancak Züleyha mı yoksa Müjgan'ın mı öleceği, ya da iki karakterin de diziye devam edip etmeyeceği yeni bölümde belli olacak.