Yıllar geçse de tarzını hiç değiştirmeyen ünlülerden biri de ünlü şarkıcı Fedon....
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TARZINDAN ÖDÜN VERMİYOR
Ünlü şarkıcı Fedon, yıllardır vazgeçmediği slip mayosuyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. Fedon , fotoğrafın altına " Gerçek mayonun son temsilcisi" notunu düştü.
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BİR ZAMANLAR MODAYDI
Slip mayo, 1980'lerde ve 90'ların ilk yarısında gözdeydi. O dönemde şimdiki gibi neredeyse dize kadar uzanan renkli mayolar değil; hatları daha çok gözler önüne seren slip mayolar giyilirdi. O yüzden arşivlerdeki fotoğrafları karıştırdığımızda birçok ünlünün o yıllarda moda olan slip mayolu görüntülerine rastlamak mümkün.
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MEHMET GÜNSÜR
Slip mayo bir dönem, havuzda rahatlık sağladığı için yüzücüler tarafından tercih ediliyordu. Ancak plajlarda slip mayo modası 1990'ların sonlarında yerini daha uzun ve hatları belli etmeyen mayoları bırakmıştı. Ancak son dönemde usulca da olsa yeniden slip mayolu erkekler plajlarda görülmeye başlandı.
İşte geçmişten günümüze slip mayo giyen ünlü isimler....