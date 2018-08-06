Gerçek mayonun son temsilcisi

BİR ZAMANLAR MODAYDI Slip mayo, 1980'lerde ve 90'ların ilk yarısında gözdeydi. O dönemde şimdiki gibi neredeyse dize kadar uzanan renkli mayolar değil; hatları daha çok gözler önüne seren slip mayolar giyilirdi. O yüzden arşivlerdeki fotoğrafları karıştırdığımızda birçok ünlünün o yıllarda moda olan slip mayolu görüntülerine rastlamak mümkün.