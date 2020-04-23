Bir zamanlar biz de çocuktuk... Ünlülerden 23 Nisan mesajları!

DİDEM UZEL Hayatımın hiç bir anında bu kadar çocuk olmak istememiştim... Saf sevgi ve karşılıksız .... Atatürk de biliyordu zaten “Dünyayı sevgi kurtaracaktı” ve saf yüreklere hediye etti bu günü; adınada “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun...