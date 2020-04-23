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Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 08:31,

Bir zamanlar biz de çocuktuk... Ünlülerden 23 Nisan mesajları!

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı!

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Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan ünlü isimler 23 Nisan'ı sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar...

2KORAY AVCI

KORAY AVCI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

3NURDAN BÜYÜKAK

NURDAN BÜYÜKAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

4ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

5HACI SABANCI

HACI SABANCI

Ulusal Egemenlik Bayramımız Kutlu Olsun… karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gün olan 23 Nisan, Türk milletine kutlu olsun. Halkımıza egemenliğini armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz.

6CEM ÖZER

CEM ÖZER

Bir zamanlar biz de çocuktuk... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

7FADİK SEVİN ATASOY

FADİK SEVİN ATASOY

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

8DİDEM UZEL

DİDEM UZEL

Hayatımın hiç bir anında bu kadar çocuk olmak istememiştim... Saf sevgi ve karşılıksız .... Atatürk de biliyordu zaten “Dünyayı sevgi kurtaracaktı” ve saf yüreklere hediye etti bu günü; adınada “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun...

9YAĞMUR ÜNAL

YAĞMUR ÜNAL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Özgürlüğü çocuklara armağan eden en içten duyguya saygı..

10SİBEL CAN

SİBEL CAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlu olsun.Nice 100 yıllara...

11DEMİR DEMİRKAN

DEMİR DEMİRKAN

Canımız evlatlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun!

12AYDAN ŞENER

AYDAN ŞENER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun.

13YEŞİM SALKIM

YEŞİM SALKIM

Sana yemin sana söz değmedi değmez gözümüze başka renkte iki göz

14CELİL NALÇAKAN

CELİL NALÇAKAN

Bayramımız kutlu olsun

15EDA TAŞPINAR

EDA TAŞPINAR

Atam, hediye ettiğin en değerli bayramın 100. yılında gönül isterdi yanında olmayı, bu özel günü coşkuyla kutlamayı.. Mavi gözlüm, sen bizim kalbimizde, attığımız her adımda düşüncelerimizde, varlığınla yüreğimizde, yolumuzu aydınlatan oldun. Bizler, her hareketimizde senle nefes aldık, kaderimize senle ilerledik. Sadece büyük bir lider geleceği minik kalplere emanet ederdi. Ödenemeyecek borçlar listesi 1 numara: Mustafa Kemal Atatürk-Minnettarız. Bu ulusa özgürlüğü armağan eden yüce insan, saygıyla eğiliyorum.

16ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun...Atam her koşulda ilelebet izindeyiz!

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