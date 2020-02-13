Ne yediği, ne içtiği değil zayıflamasıyla ilgili en çok bu ayrıntı merak ediliyor
Kariyerinin ilk döneminde kıvrımlı görünümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı bir yıl içinde kelimenin tam anlamıyla eridi. Bir yıl içinde 20 kilo veren şarkıcının zayıflamasıyla ilgili en çok merak edilen ayrıntı ise ne yediği içtiği ne de hangi sporları yaptığı. Hayranları en çok ilk anda akla gelmeyen bambaşka bir ayrıntıyı merak ediyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Müzik dünyasının yıldızlarından Adele, görüntüsüyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 31 yaşındaki bir çocuk annesi Adele, önceki gün Beverly Hills'te düzenli olarak gittiği spor salonundan çıkarken görüntülendi.Siyan bir tayt ve aynı renk eşofman üstü giyen Adele hem güneşten korunmak hem de paparazziler tarafından tanınmamak için başına bir de şapka takmıştı.
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Buna rağmen görüntülenmekten kurtulamayan Adele'in eski halinin yerinde yeller estiği de dikkatlerden kaçmadı. Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetmeye başlamıştı. Ünlü şarkıcı şu ana kadar 20 kilo zayıfladı.
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Ünlü şarkıcının verdiği kilolar bir yana onunla ilgili en çok merak edilen konu ise bu kadar zayıfladıktan sonra sesinin değişip değişmeyeceği. Bazılarına göre Adele'in sesi de bunca kilo kaybından sonra değişecek. Bu değişim kimine göre olumsuz yönde olacaksa da kimine göre verdiği kilolar Adele'in sesine de olumlu anlamda yansıyacak.
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Benzer bir durumu birkaç yıl önce ünlü şarkıcı Işın Karaca ve tenor Hakan Aysev de yaşamıştı. Her ikisi de "Herkes zayıflayınca sesimin de bozulacağını söylemişti, ama tam tersi oldu" diyerek değişimi anlatmıştı. Hatta Işın Karaca, kilo verdikten sonra 5,5 oktavlık sesinin daha da güçlenerek 6 oktav olduğunu söylemişti.
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Adele şu ana kadar nasıl kilo verdiğini açıklamış değil. Ama onun kilo vermesinin sırrıyla ilgili birçok iddia da basında dolaşıyor. Bunlardan biri de "beden büyücüsü' olarak tanınan Brezilyalı kişisel eğitmen Camila Goodis'den geldi. Birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, Adale'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürdü.
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Goodis, Adele ile Robbie Wililams'ın eşi Ayda Field aracılığıyla tanıştığını da belirtti. Düzenli olarak birlikte çalıştığı Field'ın evinde Adele ile karşılaştığını belirten Camila Goodis "Adele ile birlikte çalışmadım. Ama o dönemde gördüğüm kadarıyla egzersiz yapmayı pek sevmiyor. Bana göre zayıflamasının ardında yüzde 90 uyguladığı diyet var" diye konuştu.
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Bir başka iddiaya göre de Adele, "fitnes gurusu" olarak tanınan Joe Wicks ve egzersiz antrenörü Dalton Wong ile çalıştı. Adele geçtiğimiz aylarda yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Eskiden ağlardım, şimdi terliyorum" diyerek kilo vermek için gösterdiği çabayı ifade etmişti.
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Adele'in kıvrımlı hali artık eski fotoğraflarda ve videolarda kaldı.