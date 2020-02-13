Magazin Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 17:04 , / 13 Şubat 2020 - 17:05

Ne yediği, ne içtiği değil zayıflamasıyla ilgili en çok bu ayrıntı merak ediliyor

Kariyerinin ilk döneminde kıvrımlı görünümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı bir yıl içinde kelimenin tam anlamıyla eridi. Bir yıl içinde 20 kilo veren şarkıcının zayıflamasıyla ilgili en çok merak edilen ayrıntı ise ne yediği içtiği ne de hangi sporları yaptığı. Hayranları en çok ilk anda akla gelmeyen bambaşka bir ayrıntıyı merak ediyor.



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