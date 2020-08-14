 'Bir yıla kalmaz, Harry o yaldızlı kafesten kaçar': İşte saray yavrusu malikanenin içi

'HARRY'YE KAÇIŞ PLANI LAZIM' Yazara göre, Santa Barbara'da yaşam, çok zengin orta yaş üstü insanlar için güzel olabilir. Ama Street Porter, o yaşam tarzının Prens Harry için çok da uygun olmayacağı görüşünde. Ona göre Harry, bir yıla kalmaz o "yaldızlı kafesten" sıkılır. Bu yüzden de birilerinin ona bir kaçış planı hazırlaması gerekiyor.