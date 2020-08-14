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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 13:45,

 'Bir yıla kalmaz, Harry o yaldızlı kafesten kaçar': İşte saray yavrusu malikanenin içi

Prens Harry ve Meghan Markle, cephesinden gelen haberlerin ve çiftle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

BACKGRID UK

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1MALİKANE ONLARI YİNE MANŞETLERE TAŞIDI
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MALİKANE ONLARI YİNE MANŞETLERE TAŞIDI

Carolyn Durrand ve Omid Scobie tarafından kaleme alınan Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family adlı kitapla gündemin ilk sıralarına yükselen çift, şimdi de Santa Barbara'da satın aldıkları yeni malikane nedeniyle manşetleri süslüyor.

2YENİ HAYAT
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YENİ HAYAT

İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerine veda ettikten sonra unvanlarından da sıyrılan Harry ve Meghan, minik bebekleri Archie ile birlikte ABD'nin en lüks bölgelerinden birinde yeni bir yaşam kuracaklar.

3BU KARAR ŞAŞIRTTI
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BU KARAR ŞAŞIRTTI

Çiftin, malikaneyi geçtiğimiz temmuz ayının ortalarında 14 milyon 650 bin dolara satın aldığı belirtiliyor. Aslında, Meghan Markle'ın oyunculuk geçmişi nedeniyle çok iyi bildiği Los Angeles yerine Santa Barbara'da yaşamaya karar vermesi bazı kişileri de şaşırttı. 

4ÜNLÜ KOMŞULAR
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ÜNLÜ KOMŞULAR

Çok zengin ve nüfuzlu kişilerin yaşadığı bu bölgede Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres gibi gösteri dünyasının ünlülerinin de malikaneleri bulunuyor.

5ARDI ARDINA YORUMLAR
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ARDI ARDINA YORUMLAR

Çiftin yaşamak için seçtiği bölge, kraliyet ailesi yorumcularını da heyecanlandırdı. Bu yazarlar da ardı ardına yorumlar yapmaya başladı konuyla ilgili olarak. Bunlardan biri de Daily Mail yazarı Janet Street Porter.

6HARRYYE KAÇIŞ PLANI LAZIM
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'HARRY'YE KAÇIŞ PLANI LAZIM'

Yazara göre, Santa Barbara'da yaşam, çok zengin orta yaş üstü insanlar için güzel olabilir. Ama Street Porter, o yaşam tarzının Prens Harry için çok da uygun olmayacağı görüşünde. Ona göre Harry, bir yıla kalmaz o "yaldızlı kafesten" sıkılır. Bu yüzden de birilerinin ona bir kaçış planı hazırlaması gerekiyor.

7ÇİMENLER BİLE SÜSLÜ
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'ÇİMENLER BİLE SÜSLÜ'

Kaleme aldığı değerlendirme yazısında Janet Street Porter, Santa Barbara hakkında "Orada yoksul ve iyi giyimli olmayan birini görme şansı yüzde sıfır" yorumunu yaptı. Yazara göre buna malikanelerin bahçesindeki çimenler de dahil! Bölgede yaşayanların elektrikli arabalarıyla çevrede gezindiğini anlatan Street Porter " Böylece günlük sağlıklı yaşam kurslarına giderler" diye yazdı.

8BEYİN UYUŞTURAN SÜKUNET
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'BEYİN UYUŞTURAN SÜKUNET'

Bölgede ağırlıklı olarak yaşayan belirli bir yaşın üzerindeki kişilerin sabahın 06:30'unda tenis oynadıktan sonra sevdikleri kafelere gittiklerini de anlattı. Santa Barbara'nın yaşlı insanlara özgü bir yer olduğunun altını çizen yazar "Çok mükemmel, çok güvenli ve insanın zihnini uyuşturacak kadar sakin" diye tanımladı.

9GELECEK YIL BU ZAMANLARA KADAR SÜRE VERİYORUM
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'GELECEK YIL BU ZAMANLARA KADAR SÜRE VERİYORUM'

Yazar, bütün bu özelliklerin de Prens Harry'ye kısa bir süre sonra sıkıcı geleceğini ileri sürdü. "Harry'ye bu yaldızlı kafesten sıkılması için bir yıl veriyorum. Öngörüm Harry'nin gelecek yıl bu zamanlara kadar, umutsuz bir şekilde evine geri dönmek isteyeceği yönünde" diye yazdı.

10ÖNCE KANADA SONRA ABD
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ÖNCE KANADA SONRA ABD

Prens Harry ve Meghan Markle, Kanada'nın Vancouver kentinden gizlice Los Angeles'a gitti. Kentte bulundukları sırada da yapımcı ve oyuncu Tyler Perry'nin lüks malikanesinde kaldı. 

11SANTA BARBARAYI SEÇTİLER
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SANTA BARBARA'YI SEÇTİLER

Çiftin nereye yerleşeceği merak edilirken sonunda da Santa Barbara'da lüks bir malikane alıp taşındıkları haberi basına yansıdı.

12BİR BÖLÜMÜ BABADAN, BİR BÖLÜMÜ KREDİ
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BİR BÖLÜMÜ BABADAN, BİR BÖLÜMÜ KREDİ

Harry ve Meghan'ın satın aldığı bu malikanenin parasının bir bölümünün Prens Charles tarafından karşılandığı, 9.5 milyon dolarının da kredi olarak alındığı ortaya çıktı.

13SARAY GİBİ
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SARAY GİBİ

Çiftin yeni hayatlarını kuracağı bu malikane, çok geniş bir arazi üzerine inşa edildi. Malikanenin bahçesinde tenis kortu, yüzme havuzu ve bir de çay evi bulunuyor.

14SAUNADAN KÜTÜPHANEYE
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SAUNADAN KÜTÜPHANEYE

Bunun yanı sıra malikanenin ana binasında bir kütüphane, iki tane sauna, oyun odası, spor salonu, beş otomobile uygun bir garaj da bulunuyor.

15DOKUZ YATAK ODASI, 16 BANYO
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DOKUZ YATAK ODASI, 16 BANYO

Dokuz tane yatak odası ve 16 tane banyosu bulunan bu malikane için ödenen paranın da 14 milyon 650 bin dolar olduğu belirtiliyor.

162003TE İNŞA EDİLDİ
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2003'TE İNŞA EDİLDİ

2003 yılında inşa edilen malikane, 2009 yılında Prens Harry ve Meghan Markle'dan önceki sahibine 24 milyon dolara satılmıştı.

17MASAL BAHÇESİ GİBİ
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MASAL BAHÇESİ GİBİ

Malikanenin bahçesi ise son derece bakımlı. Arazi içinde gül bahçeleri, servi ağaçları, lavanta bahçesi hatta yüz yıllık zeytin ağaçları da bulunuyor.

18MARKLEIN ANNESİ DE Mİ TAŞINDI
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MARKLE'IN ANNESİ DE Mİ TAŞINDI?

Malikanenin iki yatak odalı bir de konuk evi var. Ana binanın hemen yanındaki bu yapıda ise Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'ın yaşayacağı konuşuluyor.

19RAGLAND, TORUNUNA BAKIYOR
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RAGLAND, TORUNUNA BAKIYOR

Birkaç ay önce ortaya atılan iddialara göre Ragland, uzun süredir çiftle birlikte yaşıyor ve torunu Archie'nin bakımını dadılarla birlikte üstleniyor.

20GÖZLERDEN UZAK ÖZEL YAŞAM
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GÖZLERDEN UZAK ÖZEL YAŞAM

Santa Barbara'nın Montecito adlı bölgesinde bulunan malikane, çifte aradıkları "gizli özel yaşam" seçeneğini de fazlasıyla sunuyor. Ana bahçe kapısından girdikten sonra kat edilen uzun yol, etrafındaki yüksek ağaçlar ve çevre düzenlemesi de buna uygun.

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