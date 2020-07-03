Bir tuşa basıp servet kazanıyorlar 

Gösteri dünyasının ünlüleri sosyal medya sayesinde de servetlerini artırıyorlar. Instagram etkinliklerini inceleyen Hopper HQ adlı dergi sosyal medya paylaşımlarından milyonlarca dolar kazanan ünlüleri belirledi.
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Bu sıralamada birinciliği, Amerikan güreşini bıraktıktan sonra Hollywood'a geçen Rock (Kaya) lakaplı Dwayne Johson elde etti. İşte o ünlüler ve bir Instagram paylaşımıyla kazandıkları ücretler.
Backgrid USA, Backgrid UK, Mega
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Dwayne Johnson'ın 187 milyon takipçisi var. Instagram paylaşımlarıyla 1 milyon dolar kazanıyor.
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İkinci sırada gösteri dünyasının en çok kazanan ünlülerinden biri olan Kylie Jenner var. Onun takipçi sayısı 182 milyon. Paylaşım başına kazandığı para ise 986 bin dolar.
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225 milyon takipçisi bulunan Ronaldo üçüncü sırada. Paylaşım başına 889 bin dolar alıyor.
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Kim Kardashian'ın takipçi sayısı 176 milyon. Bir paylaşımıyla 858 bir dolar kazanıyor.
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Genç oyuncu Ariana Grande'nin kazandığı para 853 bin dolar. Onunu 191 milyon takipçisi var.
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Selena Gomez'in 180 milyon takipçisi var. Paylaşım başına kazandığı para ise 848 bin dolar.
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Beyonce Knowles'un takipçi sayısı 149 milyon. Paylaşım başına kazandığı para ise 770 bin dolar.
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Justin Bieber'ın takipçi sayızı 139 milyon, kazancı ise 747 bin dolar.
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Taylor Swift, 135 milyon takipçili. Paylaşım başına 722 bin dolar kazanıyor.
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Futbolcu Neymar ise 139 milyon takipçi ve 704 bin dolar ile listede 10'uncu sırada.