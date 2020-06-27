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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 10:39,

Bir türlü yakıştıramadılar

Yaz aylarının sürpriz aşkının kahramanları, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. "Birbirlerine hiç uymuyorlar!"

Backgrid USA

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1REKLAM AŞKI İDDİASI
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REKLAM AŞKI İDDİASI

Birlikte çıktıkları Meksika tatilinde objektiflere yakalanan Timothee Chalamet ile Eiza Gonzalez'in aşkı hayranları tarafından inandırıcı bulunmadı. Birçok kişi bunun aslında aşk olmadığını, göstermelik bir durum hatta reklam olduğunu ileri sürdü.

2BU GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI
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BU GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Çiftin özellikle de kumsalda çekilen bir fotoğrafı tartışmaların merkezine oturdu.

3SEVGİ GÖSTERİSİ KARŞILIKSIZ KALDI
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SEVGİ GÖSTERİSİ KARŞILIKSIZ KALDI

Paparazziler tarafından çekilen fotoğrafta 30 yaşındaki Eiza Gonzalez, sevgilisine sarılıyor. Fakat Chalamet, ona karşılık vermiyor, hatta ellerini cebinden bile çıkarmıyor.

4UYUM YOK
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UYUM YOK

İşte bu durum özellikle Chalamet'nin hayranlarını kızdırdı. Klavye başına geçen birçok kişi "Chalamet'nin ayrıldığı Lily Rose Depp ile daha uyumlu bir çift olduğunu" ileri sürdü.

5İDDİALAR ARKA ARKAYA
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İDDİALAR ARKA ARKAYA

Genç oyuncunun, Gonzalez'in sevgi gösterisine hiçbir karşılık vermemesinden yola çıkan hayranları "Bu gerçek bir aşk değil, reklam aşkı" yorumunu yaptı.

6İKİ AY ÖNCE AYRILDILAR
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İKİ AY ÖNCE AYRILDILAR

24 yaşındaki Chalamet, The King adlı yapımda, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose ile oynamıştı. İki genç oyuncunun sette başlayan arkadaşlıkları aşta dönüşmüştü. Fakat genç çift, iki ay önce yollarını ayırdı.

7AYRILIKLARIN ARDINDAN
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AYRILIKLARIN ARDINDAN

24 yaşındaki Chalamet, The King adlı yapımda, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose ile oynamıştı. İki genç oyuncunun sette başlayan arkadaşlıkları aşta dönüşmüştü. Fakat genç çift, iki ay önce yollarını ayırdı.

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