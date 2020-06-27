Bir türlü yakıştıramadılar

REKLAM AŞKI İDDİASI Birlikte çıktıkları Meksika tatilinde objektiflere yakalanan Timothee Chalamet ile Eiza Gonzalez'in aşkı hayranları tarafından inandırıcı bulunmadı. Birçok kişi bunun aslında aşk olmadığını, göstermelik bir durum hatta reklam olduğunu ileri sürdü.