Bir türlü yakıştıramadılar

Yaz aylarının sürpriz aşkının kahramanları, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. "Birbirlerine hiç uymuyorlar!"
Backgrid USA
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REKLAM AŞKI İDDİASI
Birlikte çıktıkları Meksika tatilinde objektiflere yakalanan Timothee Chalamet ile Eiza Gonzalez'in aşkı hayranları tarafından inandırıcı bulunmadı. Birçok kişi bunun aslında aşk olmadığını, göstermelik bir durum hatta reklam olduğunu ileri sürdü.
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BU GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI
Çiftin özellikle de kumsalda çekilen bir fotoğrafı tartışmaların merkezine oturdu.
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SEVGİ GÖSTERİSİ KARŞILIKSIZ KALDI
Paparazziler tarafından çekilen fotoğrafta 30 yaşındaki Eiza Gonzalez, sevgilisine sarılıyor. Fakat Chalamet, ona karşılık vermiyor, hatta ellerini cebinden bile çıkarmıyor.
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UYUM YOK
İşte bu durum özellikle Chalamet'nin hayranlarını kızdırdı. Klavye başına geçen birçok kişi "Chalamet'nin ayrıldığı Lily Rose Depp ile daha uyumlu bir çift olduğunu" ileri sürdü.
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İDDİALAR ARKA ARKAYA
Genç oyuncunun, Gonzalez'in sevgi gösterisine hiçbir karşılık vermemesinden yola çıkan hayranları "Bu gerçek bir aşk değil, reklam aşkı" yorumunu yaptı.
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İKİ AY ÖNCE AYRILDILAR
24 yaşındaki Chalamet, The King adlı yapımda, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose ile oynamıştı. İki genç oyuncunun sette başlayan arkadaşlıkları aşta dönüşmüştü. Fakat genç çift, iki ay önce yollarını ayırdı.
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AYRILIKLARIN ARDINDAN
24 yaşındaki Chalamet, The King adlı yapımda, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose ile oynamıştı. İki genç oyuncunun sette başlayan arkadaşlıkları aşta dönüşmüştü. Fakat genç çift, iki ay önce yollarını ayırdı.