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GeriSağlık Bir türlü kurtulamadığımız problem: Göbek nasıl eritilir?
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Sağlık
Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 16:16,

Bir türlü kurtulamadığımız problem: Göbek nasıl eritilir?

Karın bölgesinde birikim yapan birçok neden, kadında göbeklenme, göbekte kilo artışı, göbekte şişlik şeklinde kendini belli eder. Bu şişlik şikayetleri dönemsel(periyodik), mevsimsel, hormonal ve yağ birikimine bağlı olabilir.Diyetisyen Gülçin Işık, göbeklenmenin nedenlerini ne göbek eritme yollarını anlatıyor.

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1Göbek probleminin nedenleri nelerdir
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Göbek probleminin nedenleri nelerdir?

Dönemsel (periyodik): Doğurganlık döneminde olan kadınlarda vücuttaki östrojen (E1, E2), progesteron ve prolaktin gibi hormonların etkisiyle eller, kollar, bacaklar, karın bölgesi, göğüs bölgesi, meme dokusunda şişlik ile kendini belli eden durumlardır.

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Hormonal düzeylerin normal olduğu kişilerde (fizyolojik) olabileceği gibi hormon aktivitesinin bozuk olduğu bireylerde hipofiz adenomları (prolaktinoma vb.), polikistik over sendromu (PCOS) gibi nedenlerle de görülebilmektedir.

3Fizyolojik durumların tedavi protokolünde özellikle uygulanması gereken;
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Fizyolojik durumların tedavi protokolünde özellikle uygulanması gereken;

Tuzsuz beslenme
Basit olmayan karbonhidratlar
B vitaminlerinden zengin olan tahıllar ( kepekli tahıllar )
Taze yeşil yapraklı sebzeler ( maydanoz, dereotu, marul vb. )
İdrar çıkarma özelliği olan bitki çayları ( mısır püskülü, kiraz sapı, rezene, yeşil çay vb. )

4Mevsimsel:
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 Mevsimsel:

Mevsim geçişlerinde kış ve yaz ve ara geçişlerdir. Beslenme biçimleri içeriğinde bulunan yiyecek çeşitliliği açısından farklılık gösterir. Her dönemin kendine özgü mevsim yiyecekleri insan bünyesine göre farklı reaksiyonları tetikleyebilir.

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Beraberinde tarım ve teknoloji gelişimiyle birlikte mevsim dışında üretilebilen sebze meyvelerin yenmeye devam edilmesi bitkilerin büyümesinde kullanılan kimyevi maddelerin, bitkilerin korunmasında kullanılan ilaçların insan vücudunda da farklı etkiler yaptığı göz önünde bulundurulmalıdır.

6Bu tür karın şişliklerinde;
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Bu tür karın şişliklerinde;

Mevsimlerinde bulunan gıdaları yemeye özen göstermek, örneğin; karpuz-yaz, portakal-kış vb.
Üretimin organik olmadığı, sentetik ürünler kullanımından kaçınmak ( organik beslenme )
Mevsimine göre içeriğinde bireysel alerjileri tetikleyebilecek şeker biçimlerini dikkat edilmesi ( laktoz intoleransı, sükroz )
Mevsimine yönelik lifli beslenme ( kışın: pırasa, lahana / yazın: enginar, deniz börülcesi, taze fasulye vb. )

7Hormonal:
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Hormonal:

Ergenlik dönemi, tiroit hastalıkları, gebelik dönemleri yiyecekler açısından da beslenme düzeni açısından da farklı dinamikler içerir. Bu tür durumların tamamında metabolik ihtiyaçlar, metabolizma hızı, arzu edilen yiyeceklerin çeşitliliği farklılık gösterebilir.

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Hem duruma destek olabilmek, hem varsa bir hastalığın tedavisine omuz verebilmek, gebelikte anne karnındaki çocuğu yeterli besleyebilmek gibi farklı faktörlerin hepsi göz önünde bulundurulmalıdır.

9Ergenlik;
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Ergenlik;

Az yağlı
Rafine gıdalardan oldukça fakirBüyüme ve gelişmeye destek olması amaçlı yüksek protein içerikli beslenme
Spor ile desteklenen öğünler
Hareketli yaşama destek olacak şekilde rafine olmayan karbonhidrat tüketimi

10Tiroit hastalıkları;
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Tiroit hastalıkları;

İyot içeriği fazla olan et, süt, yumurta ( organik )
Pırasa, lahanadan fakir ( iyot bağlayıcı etkilerinden dolayı)
Glütensiz beslenme ( tedavisiz/ilaçsız %25 remisyon )
Selenyum içeriği yüksek gıdalar ( brezilya cevizi gibi )

11Gebelik;
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Gebelik;

Tuzdan uzak
Glikoz şurubu, fruktoz şurubu ve tatlandırıcıdan uzakProtein içeriği yüksek
Vitamin ve mineraller açısından zengin içerikli ve lifli gıdalar
Gaz yapıcı yiyeceklerden olabildiğince uzak ( nohut, fasulye, bezelye ) 

12Yağ birikimi:
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Yağ birikimi:

Göbek bölgesindeki yağ birikintilerinin nedenleri çok çeşitli olabileceği gibi tedavisi zaman almaktadır. İlk öncelik göbek bölgesindeki yağlanmanın herhangi bir hastalığa bağlı olup olmadığının aydınlatılmasıdır. Tıbbi literatürde 30'u aşkın hastalığın abdominal bölgede kilo artışı yapabileceği bilinmektedir.

13Hastalığın tanımlanması
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Hastalığın tanımlanması

Bölgesel değil daha genel kalori harcanması için egzersiz
Kalori içeriğinden fakir, kitle içeriği zengin ( doygunluk yapan gıdalar: keten tohumu, salatalık, yulaf, chia vb. )
İzometrik egzersizler yapılması
Kapsaisinden zengin gıda alımı ( acı biber gibi )
Az az sık sık yemek
Şekersiz içecek ve yiyecek seçimi  

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Bunlara dikkat edilmesi; öncelikle şişliğin nedenini ortaya konulması, neden ve dönem bağımlı olup olmadığı, hormonların etkileyip etkilemediği, altında bir hastalık bulunup bulunmadığı mutlaka aydınlatılmalıdır.

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