Bir türlü kurtulamadığımız problem: Göbek nasıl eritilir?

Göbek probleminin nedenleri nelerdir? Dönemsel (periyodik): Doğurganlık döneminde olan kadınlarda vücuttaki östrojen (E1, E2), progesteron ve prolaktin gibi hormonların etkisiyle eller, kollar, bacaklar, karın bölgesi, göğüs bölgesi, meme dokusunda şişlik ile kendini belli eden durumlardır.