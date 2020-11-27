"Bir senaryoya alet edildim" Gökhan Çıra-Selin Ciğerci-Melisa Emirbayer ve Seren Serengil kavgası

NE OLMUŞTU Melisa Emirbayer, yasak aşk iddiası üzerine Selin Ciğerci’nin boğazına bıçak dayayıp ölüm ile tehdit ettiğini söyledi. Ciğerci, Instagram’dan “Kimseyle uğraşmadım ben” diye açıklama yaptı. Emirbayer de sosyal medyadan üç gün bir eve kapatılarak şiddet gördüğünü itiraf etti. İddiaları yalanlayan Ciğerci’nin Emirbayer’e 2 milyon TL ödeyerek olayları yalanlamasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine ikili birlikte video çekerek söylentileri yalanladı.