"Bir senaryoya alet edildim" Gökhan Çıra-Selin Ciğerci-Melisa Emirbayer ve Seren Serengil kavgası

Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, “Söylemezsem Olmaz” adlı programda Selin Ciğerci’nin eşi futbolcu Gökhan Çıra ile yasak ilişkisi olduğu yönünde iftira niteliğinde yayınlar yaptığı iddiasıyla program sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 1 ay tedbir kararı aldırdı.
SÖYLEMEZSEM Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, Melisa Emirbayer’in Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra ile yasak ilişkisi olduğunu iddia etti. Bunu öğrenen Selin Ciğerci’nin, Melisa Emirbayer’in boğazına bıçak dayadığını öne sürdü. Selin Ciğerci ile Melisa Emirbayer iddiaların doğru olmadığını belirtti.
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Melisa Emirbayer, Seren Serengil ile programdaki diğer sunucular Bircan Bali ve Arto’nun iftira nitelikli söylemlerine devam ederek kişilik haklarını zedelediği iddiasıyla tedbir kararı aldırdı. Mahkemeye sunulan korunma talepli dilekçede, davalı 3 sunucunun işbirliği halinde programlarına reyting kazandırmak amacıyla gerçek dışı iddia ve ithamlarla bir senaryo ürettiği ifade edildi. Dilekçede Melisa Emirbayer’in de bu senaryoya alet edildiği anlatıldı.
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1 AY SÜREYLE
KORKUTARAK SİNDİRDİBu yayınlar üzerine Emirbayer’in kanalı aradığının belirtildiği dilekçede, “Seren Serengil, Melisa Emirbayer’i korkutarak sindirmeyi başarmıştır. Emirbayer, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto tarafından bir magazin konusu olarak toplumun önüne atılmıştır. Emirbayer’in cep telefonunu açık şekilde yayınlamış. Davalılar hakkında tedbir kararı istiyoruz” ifadeleri yer aldı.Talebi haklı bulan mahkeme, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun 1 ay süreyle Emirbayer’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
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NE OLMUŞTU
Melisa Emirbayer, yasak aşk iddiası üzerine Selin Ciğerci’nin boğazına bıçak dayayıp ölüm ile tehdit ettiğini söyledi. Ciğerci, Instagram’dan “Kimseyle uğraşmadım ben” diye açıklama yaptı. Emirbayer de sosyal medyadan üç gün bir eve kapatılarak şiddet gördüğünü itiraf etti. İddiaları yalanlayan Ciğerci’nin Emirbayer’e 2 milyon TL ödeyerek olayları yalanlamasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine ikili birlikte video çekerek söylentileri yalanladı.