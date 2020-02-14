"Bir sen kaldın" skandalına yanıt: Bu haber bile değil
Ünlü oyuncu Jim Carrey, bir gazetecinin sorusuna verdiği skandal yanıtla konuşuluyor. Carrey, önemli rollerinden birini üstlendiği Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic) adlı film ile ilgili olarak gazeteci Charlotte Long'a bir röportaj verdi. Ünlü oyuncu, Long'un "Ölmeden önce yapılacaklar listenizden yapamadığınız bir şey var mı?" sorusuna gazeteciyi de bir an şaşkınlıktan donduran bir yanıt verdi. Carrey'in sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada olayla ilgili yapılan "skandal" benzetmesine "Hikaye bile değil" yorumu yapıldı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Kameralardan dört yıl uzak kalan Jim Carrey, bu sürenin sonunda Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic) filmi için kamera karşısına geçti. Ülkemizde de gösterime giren filmin tanıtım faaliyetleri kapsamında bazı gazetecilere özel röportaj verdi Carrey. Bunlardan biri de Heat dergisinin muhabiri Charlotte Long idi. Long Carrey'e; filmdeki Sonic karakterine gönderme yaparak "Filmde Sonic'in ölmeden önce yapılacaklar listesi var. Kariyerinizde yaptığınız onca şeyden sonra sizin de listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı?" sorusunu yöneltti. Jim Carrey, bu soruya "Sadece sen kaldın" diye yanıt verdi. Bir anda afallayan Long "Buna ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Carey'in bu yanıtı akıllara kendisiyle röportaj yapan İspanyol gazeteciyle flört eden Can Yaman'ı getirdi.
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Youtube'da paylaşılan bu video kısa sürece 100 bine yakın kişi tarafından izlendi. 58 yaşındaki Jim Carrey'in bu yanıtı ise "skandal" olarak nitelendirildi. Olayın sosyal medyada da gündem haline gelmesi üzerine Jim Carey'in sözcüsü de bir açıklama yaparak "Bu olayın haber bile olmadığını" ileri sürdü. Sözcü Carrey'in "Sadece sen" diyerek listesindeki her şeyi yaptığını belirtmek istediğini" söyledi.
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Carrey'nin sözcüsü Marleah Leslie USA Today'e verdiği röportajda "Bu cevap gazetecinin kendisine yönelik değildi. Bu olup bitenler internette daha fazla kişi tarafından okunmak amacını taşıyan haberler" dedi. Sözcü olup bitenin, internetin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan ve haberleri bir anda tüketen kültürün karanlık yüzü olduğunu ifade etti. Sözcü "Bu kirli beyinler tarafından, kirli beyinlere yönelik olarak yapılan kirli bir iş" diyerek olayı yorumladı.