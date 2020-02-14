"Bir sen kaldın" skandalına yanıt: Bu haber bile değil

Kameralardan dört yıl uzak kalan Jim Carrey, bu sürenin sonunda Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic) filmi için kamera karşısına geçti. Ülkemizde de gösterime giren filmin tanıtım faaliyetleri kapsamında bazı gazetecilere özel röportaj verdi Carrey. Bunlardan biri de Heat dergisinin muhabiri Charlotte Long idi. Long Carrey'e; filmdeki Sonic karakterine gönderme yaparak "Filmde Sonic'in ölmeden önce yapılacaklar listesi var. Kariyerinizde yaptığınız onca şeyden sonra sizin de listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı?" sorusunu yöneltti. Jim Carrey, bu soruya "Sadece sen kaldın" diye yanıt verdi. Bir anda afallayan Long "Buna ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Carey'in bu yanıtı akıllara kendisiyle röportaj yapan İspanyol gazeteciyle flört eden Can Yaman'ı getirdi.