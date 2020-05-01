Bir otomobil tamircisi ile kuaförün kızı olarak dünyaya gelmişti
Daha küçük yaşta dansa yeteneği olduğunu anladı... Bu yüzden de öğrenim hayatını erken bitirdi zaten. Ama kısa zamanda tek yeteneğinin dans olmadığı ortaya çıktı. Önce ülkesinde başladı kamera karşısına geçmeye, ardından da yolu Hollywood'a kadar uzandı.
BACKGRID USA, BACKGKID UK, DEPO PHOTOS, SPLASH NEWS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şimdi 40'lı yaşlarının ortasında, dünyanın en iyi kadın oyuncularından biri. Kendisi gibi ünlü bir oyuncunun eşi ve iki küçük çocuğun annesi.
2
Abone Ol
İspanyol sinemasının Hollywood'da da yıldızlaşan oyuncularından Penelope Cruz'dan söz ediyoruz. Ünlü oyuncu geçtiğimiz nisan ayının son günlerinde 46'ncı yaşını kutladı. Biz de bu yetenekli oyuncunun mesleki geçmişini ve özel hayatının öne çıkan noktalarını şöyle bir hatırlayalım istedik.
3
Abone Ol
Penelope Cruz Sanchez, 28 Nisan 1974'te Madrid'de dünyaya geldi. Babası Eduardo bir otomobil tamircisi annesi Encarna ise bir kuafördü. Henüz bir yeni yetmeyken dansçılığa başladı. Katıldığı bir yetenek yarışmasında 300 kişi arasından birinci seçildi.
İşte bu onun hayatının geri kalanını belirleyen bir gelişme oldu. Cruz, henüz 15 yaşındayken öğrenim hayatını sona erdirdi. Ulusal Konservatuar'da klasik bale eğitimi almaya başladı.
4
Abone Ol
Dokuz yıl süren bu eğitimin ardından New York'taki Christina Rota Okulu'nda 4 yıl eğitim gördü. İspanyol Mecano grubunun La Fuerza Del Destino klibinde kamera karşısına geçti. Bu da onun hayatında bir başka dönüm noktası oldu. Hem özel hayatında hem de kariyer anlamında. Grup üyelerinden Nacho Cano ile romantik bir ilişki yaşadı. Cruz bu tecrübenin ardından La Quinta Marcha adlı gençlik programının sunuculuğunu üstlendi. Sonra da ilk sinema tecrübesi geldi.
5
Abone Ol
1992 yılında Jamon Jamon adlı filmle sinema kariyerine adım attı. Bu filmin bir başka özelliği de şu anda evli olduğu Javier Bardem ile birlikte rol almasıydı.
6
Abone Ol
Jamon Jamon, Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar ödülü kazanınca Cruz'un kariyeri de yükselişe geçti. Aynı yıl yine dönemin ünlü filmlerinden Belle Epoque'de ardından da Abre Los Ojos'ta oynadı.
7
Abone Ol
Bütün bunlar onun Hollywood'da da yükselmesine yardımcı oldu. 1999 yılında Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ı kazanan Pedro Almodovar imzası Todo Sobre Mi Madre (Annem Hakkında Her Şey) filminde oynadı. Zaten ondan sonra da Almodovar'ın gözde oyuncularından biri haline geldi.
8
Abone Ol
Penelope Cruz (Aç Gözlerini) filminin uyarlamasında da kamera karşısına geçti. Bu filmdeki rol arkadaşı Tom Cruise ile yaşadığı romantik ilişkiyle de uzun süre gündemde kaldı.
9
Abone Ol
Mesleğindeki başarılı çıkışına rağmen özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmedi Cruz. Meslektaşı Javier Bardem ile 2010'da başlayan evliliğini sürdürüyor. Çiftin Luna adında bir kızı ve Leo adında bir de oğlu bulunuyor.
10
Abone Ol
Penelope Cruz, tıpkı Meksikalı Salma Hayek gibi Hollywood'un Latin yıldızlarından biri. İkili arasındaki dostluk da uzun yıllardır sürüyor. Hayek meslektaşının doğum gününü birlikte çekilen bu pozu sosyal medyada paylaşarak kutladı. Hayek bir parkide çekilen pozlarını "Kollarımda tuttuğum bu harika kadının kim olduğunu tahmin edebilir misiniz?" notuyla paylaştı.
11
Abone Ol
Meslek hayatına çok sayıda unutulmaz film sığdıran Cruz, aynı zamanda bir hayırsever. 1997 yılında o dönemdeki sevgilisi Faiz Ahmad ile Uganda'da iki ay geçiren yıldız, dünyanın yardıma muhtaç coğrafyaları için de çeşitli aktivitelere katıldı.