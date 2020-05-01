Bir otomobil tamircisi ile kuaförün kızı olarak dünyaya gelmişti

Dokuz yıl süren bu eğitimin ardından New York'taki Christina Rota Okulu'nda 4 yıl eğitim gördü. İspanyol Mecano grubunun La Fuerza Del Destino klibinde kamera karşısına geçti. Bu da onun hayatında bir başka dönüm noktası oldu. Hem özel hayatında hem de kariyer anlamında. Grup üyelerinden Nacho Cano ile romantik bir ilişki yaşadı. Cruz bu tecrübenin ardından La Quinta Marcha adlı gençlik programının sunuculuğunu üstlendi. Sonra da ilk sinema tecrübesi geldi.