Henüz küçük bir çocukken ün kazanan Miley Cyrus, uzun süre skandallar kraliçesi olarak anıldı. Ama Liam Hemsworth'ten boaşanmasından sonra daha sakin ve göz önünde olmayan bir hayat sürmeye başladı.Miley Cyrus, bir süredir Gigi Hadid'in eski sevgilisi olan müzisyen Cody Simpson ile birlikte.Çift, önceki gün de çıktıkları alışverişte objektiflere takıldı. Cyrus ile Simpson'ın giyim tarzı da her zamanki gibi dikkat çekti. Gri askılı bluz giyen iki sevgili aynı renk maskeler de takmıştı.Miley Cyrus ile Cody Simpson, son zamanlarda sokağa çıktıklarında bir örnek giyim tarzlarıyla dikkat çekiyor. Bu arada Cyrus'ın yeni saç şekli de dikkatlerden kaçmadı.