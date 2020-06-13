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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 10:51,

Bir örnek giyim

Ünlü yıldız sevgilisiyle bir örnek giyinip alışverişe çıktı.

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1ARTIK DAHA SAKİN YAŞIYOR
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ARTIK DAHA SAKİN YAŞIYOR

Henüz küçük bir çocukken ün kazanan Miley Cyrus, uzun süre "skandallar kraliçesi" olarak anıldı. Ama Liam Hemsworth'ten boaşanmasından sonra daha sakin ve göz önünde olmayan bir hayat sürmeye başladı.

2HADIDİN ESKİ SEVGİLİSİ
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HADID'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Miley Cyrus, bir süredir Gigi Hadid'in eski sevgilisi olan müzisyen Cody Simpson ile birlikte.

3MASKELERİ DE BİR ÖRNEK
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MASKELERİ DE BİR ÖRNEK

Çift, önceki gün de çıktıkları alışverişte objektiflere takıldı. Cyrus ile Simpson'ın giyim tarzı da her zamanki gibi dikkat çekti. Gri askılı bluz giyen iki sevgili aynı renk maskeler de takmıştı.

4BENZER GİYİM TARZI
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BENZER GİYİM TARZI

Miley Cyrus ile Cody Simpson, son zamanlarda sokağa çıktıklarında bir örnek giyim tarzlarıyla dikkat çekiyor. Bu arada Cyrus'ın yeni saç şekli de dikkatlerden kaçmadı.

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