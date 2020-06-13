Bir örnek giyim

ARTIK DAHA SAKİN YAŞIYOR Henüz küçük bir çocukken ün kazanan Miley Cyrus, uzun süre "skandallar kraliçesi" olarak anıldı. Ama Liam Hemsworth'ten boaşanmasından sonra daha sakin ve göz önünde olmayan bir hayat sürmeye başladı.