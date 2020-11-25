Bir Ömür Modası Geçmeyen Kıyafet Dolabı Nasıl Hazırlanır?

Bunu bir oyun gibi düşünün Eğlenceli, açık bir tavır takın ve bu durumu bir oyunmuş gibi karşılayın. Çünkü sizde anısı olan giysilerden ayrılmak o kadar da kolay olmayacaktır, ancak bu gardıropta acıya yer yok. Bu sadece yeni bir şeyler denemek ve kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmekle ilgili.