Bir Ömür Modası Geçmeyen Kıyafet Dolabı Nasıl Hazırlanır?
Hepsi birbiriyle mükemmel bir şekilde eşleşen minimum parçadan oluşan ve sabahları çok fazla zaman kazandıran kompakt bir dolap... Evet bu kapsül gardırop herkesin moda sorunlarına çözüm gibi görünüyor. Peki bir ömür geçmeyen bir kıyafet dolabını nasıl hazırlayabiliriz?
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1
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Moda dünyası son zamanlarda adını sıklıkla duymaya başladığımız bir kavramı konuşuyor: Kapsül gardırop. Zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak, modası hiç geçmeyen parçaların bir arada bulunduğu bu giysi dolabında başka neler var, gelin yakından bakalım.
2
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Dolabınızdaki fazlalıklardan kurtulun
Hepimizin dolabında uzun süredir kullanmadığımız, ama atmaya da kıyamadığımız sayısız giysi vardır. Zevkimiz ve bedenimiz hızla değişirken, bu kadar eşyayla yaşamak yeterince zor olsa gerek. Öncelikle dolap detoksu yaparak, kapsül gardırop hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Daha az eşya, daha küçük bir dolap, daha az alışveriş ve daha fazla eğlence…
3
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Bunu bir oyun gibi düşünün
Eğlenceli, açık bir tavır takın ve bu durumu bir oyunmuş gibi karşılayın. Çünkü sizde anısı olan giysilerden ayrılmak o kadar da kolay olmayacaktır, ancak bu gardıropta acıya yer yok. Bu sadece yeni bir şeyler denemek ve kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmekle ilgili.
4
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Gardırobunuza yenilerini eklemeden önce bir mola verin
Hemen yeni kıyafetler almak yerine, kendinize biraz nefes alın ve bir hafta, hatta bir ay boyunca olan gardırobunuzla yaşayın. Böylelikle, daha az kıyafetle yaşama fikrini benimsemiş olursunuz.
5
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En iyisinin olacağına endişe etmeyin
Gardırobunuzun kusursuz olmasına yoğunlaşmayın. Çünkü ne yaparsak yapalım her zaman eksik bir şeyler buluruz. Bunun yerine realist olun ve yeni eserinizle gurur duyun.
6
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Deneme yapın
Bu fikrin işe yarayacağından pek emin değilseniz, öncelikle küçük bir deneme yapabilirsiniz. Dolabınızdan 10 parça seçin ve önümüzdeki 10 gün boyunca yalnızca bu parçaları takın. Nasıl hissettiğiniz, yeni yolunuzu belirlemeye yardımcı olacaktır.
7
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Neye ihtiyacınız olduğu konusunda dürüst olun
Özellikle şu sıra evden çalışıyorsanız, zamanınızın çoğunu evde geçiriyorsunuz demektir. Ama yine de bu dış görünüşünüze özen göstermeyeceğiniz anlamına gelmez. Kendinizi iyi hissedeceğiniz, en çok kullanılan parçalardan oluşan bir liste hazırlayın. Daha sonra istediğiniz bütçeyi ayırmakta ve zevkinize göre seçimler yapmakta elbette özgürsünüz.
8
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Yeni dolabınızı temel parçalarla donatın
Hepimizin dolabında, varlığı güven veren parçalar vardır. Öyleyse, giyecek bir şey bulamadığımızda elimize ilk geleni giyme rahatlığını sunan giysilere daha çok yer vermeyi deneyin. Mesela her kombine rahatlıkla uyum sağlayan siyah deri ceket, neredeyse dört mevsim geçerliliğini koruyan bir sweatshirt, duruşunuzu ön plana çıkaracak pileli ya da kalem etek, özel günlerde giyebileceğiniz şık bir elbise, bilekte bir çift deri bot, babet ve topuklu ayakkabı, her dolabın olmazsa olmazı kot pantolonlar ve sonsuza kadar giyebileceğiniz beyaz bir bluz…
9
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Kısacası dolabınızda temel parçaların olmasına önem verin ve kapsül bir gardıropla yaşamanın rahatlığına varın. Başlangıçta zor olabilir, ama imkansız değil!