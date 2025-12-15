×
Bir kentin tescilli yemeği | Gece 01.00'de yapmaya başlıyorlar: Bu lezzetin tutkunları uyku uyumuyor

Güncelleme Tarihi:

#Yemek#Siirt#Büryan Kebabı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 10:42

Siirt'in en önemli lezzetleri arasında bulunan büryan kebabı, özel yöntemlerle kuyu şeklindeki tandırlarda pişiriliyor. Gece 01.00'de işlemine başlanan büryan, 04.30'da servis edilmeye başlanıyor. Sabahın erken saatlerinde yenmeye başlayan bu lezzet, günlük ortalama bir ton tüketiliyor.