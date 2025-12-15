Bir kentin tescilli yemeği | Gece 01.00'de yapmaya başlıyorlar: Bu lezzetin tutkunları uyku uyumuyor

Mehmet Emin Siber ise 25 yıldır büryan işi yaptığını söyleyerek, "Hafta sonları 4-5 defa da çıkabiliyor. Sabah ezanıyla birlikte başlıyoruz. Şehir dışına giden insanlar oluyor. Şoklayıp paket olarak yolluyoruz. İstanbul, Ankara'ya kadar ulaşım varsa gönderebiliyoruz. Yazın daha çok tüketiliyor turistler geldiği için" dedi.

Müşterilerden Necdet Erkol, sabah 05.00'ten beri beklediğini, kuyudan çıktığı gibi burada olup eve gönderdiğini ifade etti.

Lokman Demir de "Siirtliyim, Antalya'dan geldim. Sabah sabah ilk işim büryan yemek oldu. Her zaman tadı damağımda kalıyor. Manavgat'ta böyle bir şey yok" dedi.

Sabri Yıldız da "Siirtliyim, İzmir'de yaşıyorum. 1 kilo büryan istedim, çocuklarıma götüreceğim" diye konuştu.