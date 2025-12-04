×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bir kentimiz adeta buz kesti: Hava sıcaklığı eksi 13 dereceyi gördü! 'Kışımız başladı'

Güncelleme Tarihi:

#Soğuk Hava#Kış Geldi#Meteoroloji Uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 13:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kentte soğuk havanın etkisini artıracağını duyurmuştu. Bir kentimiz eksi 13 dereceyi gördü. Kentte soğuk havadan etkilenen bir vatandaş "Kışımız başladı, bu saatten sonra soğuklar devam eder" dedi.