Bir insan denize neden böyle girer?

GÜNEŞİN ALTINDA Bazı kişiler Rita Ora'nın denize giderken neden bu kadar çok takı kullandığını merak ettiklerini söyledi. O kadar sıcakta, deniz, güneş, kum ve güneşten koruyucu losyonların hakim olduğu bir ortamda çok fazla takı takmayı doğru bulmadığını belirtenler oldu.