Bir insan denize neden böyle girer?

Ünlü şarkıcının plajda çekilen görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı...
Backgrid UK, Splash News
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TATİLE DEVAM
İngiliz şarkıcı Rita Ora, sevgilisi Romain Gavras ve bir grup arkadaşıyla birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor.
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TEKNE TURU, PLAJ KEYFİ
Dinlenmek, denize girmek ve güneşlenmek için İspanya'nın Ibiza adasını seçen 29 yaşındaki Rita Ora, son iki gün de önce tekne gezisinde sonra da yat gezisinde görüntülendi.
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PLAJ ŞIKLIĞI
Rita Ora dün plaja giderken yeşilin hakim olduğu rengarenk bikini ve üzerine de etnik desenli bir tunik giydi.
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ARKADAŞLARI DA YANINDA
Tuniğini çıkaran Ora, denize doğru ilerledi. Ona leopar deseni bikinili bir arkadaşı eşlik etti.
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DERİN SOHBET
İki genç kadın kıyıdan fazla açılmayıp denizin kıyısında bir yandan serinleyerek derin ve uzun bir sohbete daldı.
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İKİLİ YALNIZ SOHBET ETTİ
Daha sonra denizden çıkan ikili, taşlı kumsalda birbirlerine yardım ederek şezlonglarına doğru ilerledi. Rita Ora, yeniden tuniğini giydi ve şezlonguna uzanıp cep telefonuyla ilgilenmeye başladı.
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TAKILARI OLAY OLDU
Rita Ora'nın plajda çekilen görüntülerinde tartışma yaratan ayrıntı ise kullandığı takılar oldu.
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PLAJDA ZOR OLMUYOR MU?
Boynunun çok sayıda kolye takan Ora, her iki bileğini de çeşit çeşit bilezikler taktı. Kulağından küpelerini de eksik etmedi.
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TARTIŞMA KONUSU OLDU
İşte Rita Ora'nın bu plaj tercihi bazı sosyal medya platformlarında ve görüntülerinin yayınlandığı haber sitelerinin yorum bölümlerinde tartışma konusu oldu.
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GÜNEŞİN ALTINDA
Bazı kişiler Rita Ora'nın denize giderken neden bu kadar çok takı kullandığını merak ettiklerini söyledi. O kadar sıcakta, deniz, güneş, kum ve güneşten koruyucu losyonların hakim olduğu bir ortamda çok fazla takı takmayı doğru bulmadığını belirtenler oldu.
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ÖNCEKİ GÜN YAT TURU
Rita Ora, bir gün önce de sevgilisi ve arkadaşlarıyla çıktığı yat turunda görüntülenmişti.
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ALTIN RENGİ BİKİNİ
O gün altın rengi, pırıltılı bir bikini tercih etti Ora. Yine boynundan kolyelerini ve bileğinden bileziklerini ihmal etmedi.
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YATIN MERDİVENLERİNDE
Bir süre yatın merdivenlerinde oturan Rita Ora, daha sonra denize girdi.
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ORADA DA SOHBET ETTİ
O sırada da yanındaki bir erkek arkadaşıyla bir sohbete daldı. Ora sonra da onun yardımıyla tekrar yata çıktı.