MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBir insan denize neden böyle girer?
GeriMagazin Bir insan denize neden böyle girer?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 09:55,

Bir insan denize neden böyle girer?

Ünlü şarkıcının plajda çekilen görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı...

Backgrid UK, Splash News

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TATİLE DEVAM
Abone Olgoogle-news

TATİLE DEVAM

İngiliz şarkıcı Rita Ora, sevgilisi Romain Gavras ve bir grup arkadaşıyla birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor.

2TEKNE TURU, PLAJ KEYFİ
Abone Olgoogle-news

TEKNE TURU, PLAJ KEYFİ

Dinlenmek, denize girmek ve güneşlenmek için İspanya'nın Ibiza adasını seçen 29 yaşındaki Rita Ora, son iki gün de önce tekne gezisinde sonra da yat gezisinde görüntülendi. 

3PLAJ ŞIKLIĞI
Abone Olgoogle-news

PLAJ ŞIKLIĞI

Rita Ora dün plaja giderken yeşilin hakim olduğu rengarenk bikini ve üzerine de etnik desenli bir tunik giydi.

4ARKADAŞLARI DA YANINDA
Abone Olgoogle-news

ARKADAŞLARI DA YANINDA

Tuniğini çıkaran Ora, denize doğru ilerledi. Ona leopar deseni bikinili bir arkadaşı eşlik etti.

5DERİN SOHBET
Abone Olgoogle-news

DERİN SOHBET

İki genç kadın kıyıdan fazla açılmayıp denizin kıyısında bir yandan serinleyerek derin ve uzun bir sohbete daldı.

6İKİLİ YALNIZ SOHBET ETTİ
Abone Olgoogle-news

İKİLİ YALNIZ SOHBET ETTİ

Daha sonra denizden çıkan ikili, taşlı kumsalda birbirlerine yardım ederek şezlonglarına doğru ilerledi. Rita Ora, yeniden tuniğini giydi ve şezlonguna uzanıp cep telefonuyla ilgilenmeye başladı.

7TAKILARI OLAY OLDU
Abone Olgoogle-news

TAKILARI OLAY OLDU

Rita Ora'nın plajda çekilen görüntülerinde tartışma yaratan ayrıntı ise kullandığı takılar oldu.

8PLAJDA ZOR OLMUYOR MU
Abone Olgoogle-news

PLAJDA ZOR OLMUYOR MU?

Boynunun çok sayıda kolye takan Ora, her iki bileğini de çeşit çeşit bilezikler taktı. Kulağından küpelerini de eksik etmedi.

9TARTIŞMA KONUSU OLDU
Abone Olgoogle-news

TARTIŞMA KONUSU OLDU

İşte Rita Ora'nın bu plaj tercihi bazı sosyal medya platformlarında ve görüntülerinin yayınlandığı haber sitelerinin yorum bölümlerinde tartışma konusu oldu.

10GÜNEŞİN ALTINDA
Abone Olgoogle-news

GÜNEŞİN ALTINDA

 Bazı kişiler Rita Ora'nın denize giderken neden bu kadar çok takı kullandığını merak ettiklerini söyledi. O kadar sıcakta, deniz, güneş, kum ve güneşten koruyucu losyonların hakim olduğu bir ortamda çok fazla takı takmayı doğru bulmadığını belirtenler oldu.

11ÖNCEKİ GÜN YAT TURU
Abone Olgoogle-news

ÖNCEKİ GÜN YAT TURU

 Rita Ora, bir gün önce de sevgilisi ve arkadaşlarıyla çıktığı yat turunda görüntülenmişti.

12ALTIN RENGİ BİKİNİ
Abone Olgoogle-news

ALTIN RENGİ BİKİNİ

O gün altın rengi, pırıltılı bir bikini tercih etti Ora. Yine boynundan kolyelerini ve bileğinden bileziklerini ihmal etmedi.

13YATIN MERDİVENLERİNDE
Abone Olgoogle-news

YATIN MERDİVENLERİNDE

Bir süre yatın merdivenlerinde oturan Rita Ora, daha sonra denize girdi.

14ORADA DA SOHBET ETTİ
Abone Olgoogle-news

ORADA DA SOHBET ETTİ

O sırada da yanındaki bir erkek arkadaşıyla bir sohbete daldı. Ora sonra da onun yardımıyla tekrar yata çıktı.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi