Bir ihanet öyküsü...Sadakatsiz başlıyor

Asya Arslan (Cansu Dere): Yalana tahammülü yok

Anne ve babasını çok erken kaybetmiş, 30’lu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış başarılı bir doçent doktor. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar mesafeli gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.