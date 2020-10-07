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Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 12:22 | 

Bir ihanet öyküsü...Sadakatsiz başlıyor

Kanal D’nin bu sezona damga vuracak dizisi “Sadakatsiz” başlıyor. “Doctor Foster” dizisinin Türkiye uyarlaması olan yapımın yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği dizi, bir ihanet öyküsünü ekrana taşıyor. İşte merakla beklenen “Sadakatsiz” dizisinin oyuncuları ve canlandırdığı karakterler...

2Asya Arslan (Cansu Dere):
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Asya Arslan (Cansu Dere):

Yalana tahammülü yok
Anne ve babasını çok erken kaybetmiş, 30’lu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış başarılı bir doçent doktor. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar mesafeli gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.

3Volkan Arslan (Caner Cindoruk):
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Volkan Arslan (Caner Cindoruk):

Oğlu Ali en kıymetlisi
40 yaşında bir iç mimar. Dışarıdan bakan kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba. Kendine güvenen, tatlı diliyle yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi. Onun için yapamayacağı şey yok.

4Derin Güçlü (Melis Sezen):
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Derin Güçlü (Melis Sezen):

Enerjik ve hırslı
24 yaşında. Yurtdışında moda tasarımını bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen biri. Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır ve hırslı bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp satışını yapıyor. İşi onun için sadece bir hobi.

5Derya Samanlı (Özge Özder)
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Derya Samanlı (Özge Özder)

Kendi yaralarınısaklamaya çalışıyor
Sıcakkanlı, boşboğazlık edebilen, eğlenceli, komik bir kadın. Kendi yaralarını saklamak ve üzerine düşünmemek için, burnunu devamlı başkalarının hayatlarına sokuyor. Çocukluk arkadaşları Volkan, Bahar ve Mert onun için çok kıymetli çünkü bu hayatta onlardan başka kimsesi yok.

6Haluk Güçlü (Burak Sergen):
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Haluk Güçlü (Burak Sergen):

Ailesine düşkün ve geleneklerine bağlı
50’li yaşlarının sonlarında zengin bir iş insanı. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Uzun yıllar Tekirdağ’da belediye başkanlığı yapmış. Karısı Gönül’e, kızı Derin’e ve oğlu Demir’e düşkün. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli başarılı ve güçlü olmak için çalışan birisi. Geleneklerine bağlı.

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