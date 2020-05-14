Bir günü kaydedildi, paylaşıldı, herkes onu konuştu

Oğlunun fotoğraflarına bakarak, özlem gidermeye çalıştığını anlatan Tüzan, “Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim. Bugünlerin geçeceğini bildiğim için geleceğe umutla bakıyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız” diye konuştu.