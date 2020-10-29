Bir ev alıp döneriz demiştik, 59 yıl geçti

1961’den itibaren ülkeye ‘misafir işçi’ olarak gelen ardından ‘yabancı’ (Auslaender), daha sonra ‘göçmen kökenli insanlar’ (Menschen mit Migrationshintergrund) olarak nitelendirilen Almanyalı Türkler, hem Türkiye’nin ekonomisine hem de Almanya’nın kalkınmasına ve refahına önemli katkı sağladı. ‘Bir ev ya da bir traktör parası kazanarak Türkiye’ye geri dönme’ planlarıyla Almanya’ya gelen Türklerin çocukları bugün ülkede siyaset, spor ve bilim gibi birçok alanda önemli yerlere geldi. Alanlarında önemli şirketler de kuran Türk iş insanları Alman ekonomisine katkının yanında çok sayıda kişiye de istihdam imkânı sunuyor.