Bir efsanenin sonu

Yılların telefon markasından kötü haber geldi! Bir dönem resmen sona eriyor...
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Yılların efsane telefon markası yolun sonuna geldi; bu kez gerçekten 'ölüm' fermanı imzalandı!
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BlackBerry ve TCL arasındaki iş birliği sona ermek üzere. 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile BlackBerry markasının kullanım hakkı sona eriyor. Bir efsane resmen tamamen yok oluyor... Yani artık bu marka telefon üretilmeyecek.
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2019 yılının en çok satan telefonu hangisi? Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte görünce şaşıracağınız o telefonlar...
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Peki dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan telefonunun hangi model olduğunu biliyor musunuz?
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Nokia 2650:
2004 yılının Ekim ayında karşımıza ilk kez çıkan bu telefon, düşük fiyatı ve o günün şartlarında sunduğu özelliklerle adından sıkça söz ettirmişti. 128x128 piksel ekran çözünürlüğü, alarm için LED ışık, MMS gibi özellikleriyle Nokia 2650, toplamda 35 milyon sattı.
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iPhone 3GS:
Apple'ın ilk telefonu değil; ancak Türkiye dahil pek çok ülke Apple'ın iPhone serisini 2009 yılında bu telefonla tanıdı. Kavisli tasarımı bir yana Apple'ın iOS işletim sistemi herkesi kendine hayran bıraktı. Kullanımı oldukça kolaydı. iPhone 3G modeline göre iki kat daha hızlıydı. Cihaz, toplamda 35 milyon satmayı başardı.
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Samsung Galaxy S2:
Samsung, Galaxy serisi telefonlarına 10 yılı aşkın bir süre önce başladı. Galaxy SII ise, 2011 yılının Mart ayında ilk kez karşımıza çıktı. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan telefonun 8 MP kamerası ve 1 GB RAM'i vardı. Cihaz, bugüne dek 40 milyondan fazla sattı.
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Samsung Galaxy S3:
Yine bir Samsung telefon ile karşınızdayız. Galaxy S2'yi kullanıcılar beğenince, bir sonraki model, yani Galaxy S3 de yüksek bir satış hacmine ulaştı. 2012 yılında satışa sunulan cihaz Android işletim sistemini kullanıyordu. Galaxy S3 de 40 milyona yakın sattı.
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Nokia 6230:
Bir zamanların efsane telefon markası Nokia, alternatifinin pek bulunmadığı yıllarda yüksek satış hacimlerine ulaşıyordu. Bu telefonlardan biri de 2003 yılında satışa sunulan Nokia 6230'dan başkası değil. VGA kamerası ve FM radyosu bulunan cihaz, toplamda 50 milyon sattı.
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Nokia 3100:
2003 yılında raflardaki yerini alan Nokia 3100, GPRS, lityum-iyon pil ile birlikte gelen klasik fiziksel tuş takımına sahip bir telefondu. Cihazın toplamda satış hacmi 50 milyonu geçti.
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Motorola StarTAC:
En eski telefonlardan biri olan Motorola StarTAC, dünyanın ilk ekranı açılıp kapanabilen telefonu olma özelliğine sahip. Bu tasarım çok tutunca şirketin 1996 yılında satıla sunduğu Motorola StarTAC, toplamda 60 milyonu aşkın satmayı başardı. Bu yıl tanıtılan ve tamamen ekrandan oluşan yeni Motorola RAZR'ın da bu cihazdan ilham aldığını söyleyebiliriz.
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Motorola C200:
2003 yılında duyurusu yapılan Motorola C200'ün hemen hiçbir özelliği yoktu; mesaj atabiliyordunuz veya arama yapabiliyordunuz. Hepsi bu... Ancak o yıllar Motorola C200, toplamda 60 milyon sattı.
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iPhone 4S:
Apple'ın iPhone 3GS ile telefon pazarında sesini iyiden iyiye duyurmasının ardından 2011 yılında duyurusu yapılan iPhone 4S de kullanıcılardan yoğun ilgi gördü. iOS 5 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan telefon, iOS 9'a kadar güncelleme desteği aldı. Telefon, toplamda 60 milyon sattı.
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Nokia 5130:
Gelelim bir diğer Nokia telefona... Nokia Series 40 işletim sistemi altında çalışan Nokia 5130'un fiziksel bir klavyesi vardı ve 320x240 ekran çözünürlüğü sunuyordu. 2 MP kamerasıyla gelen telefonun toplam satış rakamı 65 milyonu buldu.
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Nokia 6010:
Nokia'nın 2004 yılında duyurduğu klasik telefonlarından biri olan Nokia 6010, alarm, takvim, sesli komut sistemi, hesap makinesi gibi özelliklere sahipti. Sağlam yapısıyla da bilinen (düşünce hiçbir şey olmayan) telefon 75 milyon sattı.
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Nokia 1208:
Nokia'nın 2007 yılında tanıttığı bu telefon modeli SMS desteğine sahip olmakla birlikte, indirilebilir zil sesi ve titreşim özellikleriyle beğeni topladı. Cihaz, toplamda 100 milyon sattı.
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Nokia 1600:
Nokia'nın en çok satan telefon modellerinden biri de Nokia 1600... 2006 yılında tanıtılan cihazda birkaç video oyunu ve hatta zil sesi düzenleyici bulunuyordu. Bu araç sayesinde kullanıcılar kendi zil seslerini yapabiliyordu. Nokia 1600, toplamda 130 milyon sattı.
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Motorola RAZR V3:
Motorola Razr serisinin eski modellerinden biri olan Razr V3, tasarımıyla büyük ilgi odağı oldu. Cihaz, 2004 yılında duyurulmasıyla birlikte 130 milyondan fazla sattı.
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Nokia 2600:
2008 yılında satışa sunulan Nokia 2600, FM radyo, Bluetooth 2.0, MP3, zil sesi, SMS, MMS ve e-mail dahil o günün standartlarında pek çok özelliğe sahipti. Cihaz aynı zamanda Nokia Xpress sesli mesajı da destekliyordu. Telefon, toplamda 135 milyon sattı.
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Nokia 3310:
Kullanıcıların yakından tanıdığı telefon modellerinden biri olan Nokia 3310, 2000 yılında satışa çıktı. O güne dek, bu telefon dünyanın en iyi telefonu olma özelliğine sahipti. Hesap makinesi ve birkaç oyunla birlikte Snake II çok beğenildi. Telefon, toplamda 136 milyon sattı.
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Nokia 5230:
Nokia'nın 2009 yılında karşımıza çıkardığı dokunmatik ekranlı telefonu Nokia 5230, 3.2 inç büyüklüğünde bir ekran kullanıyordu. Bluetooth, 3G desteği ile birlikte HTML desteği ile internete telefondan girmek çok daha keyifli bir hale geldi. microSD kart desteği ile toplam hafızasının sonradan artırılabilmesi de artı bir özellikti. Cihaz, toplamda 150 milyon sattı.
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Nokia 1200:
Nokia'nın 2007 yılında duyurduğu bu model, standart bir telefonun özelliklerini taşıyordu; yani ayrıca özel bir yanı yoktu. Ancak Siyah ve Mavi olmak üzere iki farklı renkte satışa sunulan Nokia 1200, toplamda 150 milyon satmayı da başardı.
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Nokia 3210:
Nokia'nın en bilinen telefonlarından biri olan Nokia 3210, 1999 yılında satışa çıktı. Pek çok kullanıcı bir kez olsun bu cihazı o yıllar kullandı. Dahili antenle birlikte gelen cihaz, 160 milyon sattı.
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Nokia 1110:
Bugüne dek pek çok telefon satışa çıktı; ancak halen hiçbiri toplamda satış rakamıyla Nokia 1110'u geçemedi. 250 milyonu aşkın satmayı başaran bu telefon, 2005 yılında ilk kez karşımıza çıkmıştı.