Bir dönüm ile başladı: 2 yılda hayatı değişti! Aylık 100 bin TL gelir elde ediyor | 'Türkiye'nin her yerinden talep var'

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN TALEP VAR"

Ev hanımıyken kendi işinin patronu olan Filiz Köksal, "Bir dönüm sera ile başladık. Büyükşehir Belediyemiz hem seramızı kurdu hem de bize toprak ve malzeme desteği sağladı. 30 çeşit dış mekan çiçeği var. Çilek fidelerimiz var. Anaç üzerine yetiştirdiğimiz çiçekleri fide olarak da üretiyoruz. Türkiye'nin her yerine üretim yapıyoruz. Hemen hemen her ilden talep var. Bugüne kadar 30 bini aşkın üretim yaptık. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bize sunduğu bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



