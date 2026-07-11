×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bir dönem vazgeçilmezdi: Sakarya'da 70 kişi kaldı! 'Dünya döndükçe kullanılacak'

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Geleneksel Meslekler#Yusuf Manastır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 17:17

Bir zamanlar her evde temizlik için kullanılan ot süpürgeler, Sakarya'da mesleğin son temsilcilerinin elinde üretilmeye devam ediyor. Mesleğin son ustaları olduklarına ve çırak yetiştiremediklerine değinen Yusuf Manastır, "Ustalar çoğunlukla 70 yaş civarında. Bunlar da bitince eleman bulamadığımız için tamamen azalacak. Dünya döndükçe süpürge kullanılacak ama üretim bitecek, atölyeler kapanacak." dedi.