Bir dönem vazgeçilmezdi: Sakarya'da 70 kişi kaldı! 'Dünya döndükçe kullanılacak'

Otu ıslatıp kükürtledikten sonra sarartma aşamasına geçildiğini belirten Manastır, tezgahlarda üç ustanın elinde işlendiğini kaydetti.

Manastır, teknolojinin ilerlemesiyle eskisi gibi üretim ve satış yapmadıklarını, ot süpürgelerin kullanımının azaldığını dile getirerek, "Bu süpürgeyi tanıtmamız gerekiyor. Annelerimiz, ablalarımız bu süpürgeyi kullanıyorlardı ama genç nesil bu süpürgeyi bilmiyor. Elektrikli süpürgeler çıktı, teknolojiye yenildik. Satışlarımız çoğunlukla kırsal bölgelere oluyor." diye konuştu.

Mesleğin son ustaları olduklarına ve çırak yetiştiremediklerine değinen Manastır, "Ustalar çoğunlukla 70 yaş civarında. Bunlar da bitince eleman bulamadığımız için tamamen azalacak. Dünya döndükçe süpürge kullanılacak ama üretim bitecek, atölyeler kapanacak." dedi.

Manastır, el emeği üretimin öneminden bahsederek, günde üç ustanın ortalama 100 süpürge ürettiğini, ustaların yaşlı olması nedeniyle üretimde azalmalar olduğunu sözlerine ekledi.