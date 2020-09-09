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Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 09:44 | 

Bir dönemin sonu geldi! 14 yıllık serüven bitiyor

Bir devrin sonu: Kardashian- Jenner ailesine şöhret ve servet getiren Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sona eriyor.

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Başta Kim Kardashian olmak üzere tüm öz ve üvey kardeşleri hatta hayatlarına giren eski eş ve sevgililerini, yakın arkadaşlarını da üne kavuşturan, ailenin de dünyanın en zenginleri arasına girmesini sağlayan program, 14 yıllık serüvenine nokta koyuyor.

Splash News 

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Keeping Up With The Kardashians adlı şovun sona ereceğini Kim Kardashian, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Kardashian, bunun zor bir karar olduğunu da ekledi.

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 Kardashian "14 yılın, 20 sezonun, yüzlerce bölüm ve sayısız yan şovun ardından bizi bunca yıldır iyi günde kötü günde, mutlulukta, kederde, birçok ilişki ve çocuklu dönemlerde izlemiş olan seyircilere büyük minnet duyuyoruz. Bu yolda tanıştığımız sayısız kişiyi ve harika anıları sonsuza dek saklayacağız" diye yazdı.

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20 sezon sonunda ekrana veda edecek olan program ilk olarak 2007 yılında E! kanalında yayınlamaya başladı.

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Kardashian- Jenner ailesinin yaşamlarını gözler önüne seren program kısa sürede milyonlarca kişiyi ekrana bağladı.

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Bu program sayesinde Kardashian Jenner ailesinin üyeleri hem ün kazandı hem de dudak uçuklatan servetlere sahip oldu.

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Keepihg Up With The Kardashians aynı zamanda en çok kazanç getiren reality şov programı olarak da tarihe geçti.. Şovun final bölümü önümüzdeki yıl ekrana gelecek.

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