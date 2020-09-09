Bir dönemin sonu geldi! 14 yıllık serüven bitiyor

Başta Kim Kardashian olmak üzere tüm öz ve üvey kardeşleri hatta hayatlarına giren eski eş ve sevgililerini, yakın arkadaşlarını da üne kavuşturan, ailenin de dünyanın en zenginleri arasına girmesini sağlayan program, 14 yıllık serüvenine nokta koyuyor.



Splash News