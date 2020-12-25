Bir de maske taktı

Amerikalı oyuncu Charlotte McKinney, geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlarıyla birlikti gittiği plajda görüntülendi.27 yaşındaki McKinney, kırmızı ve pembe tonlarının hakim olduğu batik desenli bir bikini giydi.Gün boyu denizden çıkmayan zaman zaman da güneşlenen Aubrey O'Day plajdan ayrılırken de beline bir pareo bağladı. Koronavirüs önlemi olarak maskesini takmayı da ihmal etmedi.Çeşitli reality şovlarda ve reklam filmlerinde görev alan Aubrey O'Day, adını Instagram fenomeni olarak duyurdu.Daha sonra da çeşitli diziler ve reklam filmleri için kamera karşısına geçti.