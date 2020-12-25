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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 09:46 | 

Bir de maske taktı

Güzel oyuncu plajdan ayrılırken bikinisinin üstüne maske takmayı da unutmadı.

Backgrid UK

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Amerikalı oyuncu Charlotte McKinney, geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlarıyla birlikti gittiği plajda görüntülendi.

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27 yaşındaki McKinney, kırmızı ve pembe tonlarının hakim olduğu batik desenli bir bikini giydi.

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Gün boyu denizden çıkmayan zaman zaman da güneşlenen Aubrey O'Day plajdan ayrılırken de beline bir pareo bağladı. Koronavirüs önlemi olarak maskesini takmayı da ihmal etmedi.

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Çeşitli reality şovlarda ve reklam filmlerinde görev alan Aubrey O'Day, adını Instagram fenomeni olarak duyurdu.

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Daha sonra da çeşitli diziler ve reklam filmleri için kamera karşısına geçti.

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