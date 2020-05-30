'Bir daha Ersin Korkut ve Büşra Pekin’le çalışmam' demişti... Yanıt geldi!

“Bu dediklerinin akşamına telefonla konuştuk. Aslında uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorunumuz yok. Ersin ve benim hiçbir zaman öyle bir tavrımız olamaz. ‘Kutsal Damacana’, çok severek oynadığımız bir filmdi. Ne zaman konusu açılsa güzel bahsederiz.”