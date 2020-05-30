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Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 10:34,

'Bir daha Ersin Korkut ve Büşra Pekin’le çalışmam' demişti... Yanıt geldi!

Büşra Pekin önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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Şafak Sezer’in kendisi ve Ersin Korkut’u bir daha filminde oynatmayacağına dair Pekin şu açıklamayı yaptı...

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“Bu dediklerinin akşamına telefonla konuştuk. Aslında uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorunumuz yok. Ersin ve benim hiçbir zaman öyle bir tavrımız olamaz. ‘Kutsal Damacana’, çok severek oynadığımız bir filmdi. Ne zaman konusu açılsa güzel bahsederiz.”

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Eski sevgilisi Ersay Üner’le barıştığı iddialarına ise Pekin, “Ersay’la iş arkadaşlığımızı zaten devam ettiriyoruz. Bu haberlerin çıkması da çok normal” cevabını verdi.

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