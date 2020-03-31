Gönlünü bir çapkına mı kaptırdı?

34 yaşındaki Rus model Shayk ile sanat taciri ve sanat galerisi sahibi olan 33 yaşındaki Schnabel, New York'ta objektiflere takıldı. Her ikisi de cep telefonlarıyla meşgul olan Shayk ve Schnabel'in yüzlerindeki ciddi ifade gözlerden kaçmadı.
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SCHNABEL'İN EVİNE GİRDİLER
İkili birlikte Schnabel'in evine girdi. Görüntüleri, Shayk ve Schnabel'in yeni bir ilişkiye başladığı iddilarının ortaya atılmasına neden oldu.
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RONALDO İLE AŞK YAŞADI
Irina Shayk, ilk medyatik ilişkisini futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşamıştı. O dönemde her ikisi de kariyerlerinin yükseliş döneminde olan ikilinin evleneceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Ronaldo, Shayk'ı aldatınca yollarını ayırdılar.
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NİŞANLANIP AYRILDILAR
Irina Shayk daha sonra oyuncu Bradley Cooper ile birlikte oldu. Çift nişanlandı ve Lea adını verdikleri bir kızları oldu. Herkes onlardan evlilik haberi beklerken yollarını ayırdılar.
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HEIDI KLUM'UN AŞKIYDI
Vito Schnabel ise ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkilerle konuşuluyor. Schnabel bir dönem model Heidi Klum ile uzun süreli bir ilişki yaşadı.
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AMBER HEARD İLE EL ELE
Schnabel, Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile de romantik bir ilişki yaşamıştı.