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Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 16:15, /

Gönlünü bir çapkına mı kaptırdı?

Sevgilisi Bradley Cooper ile yollarını ayıran model Irina Shayk gösteri dünyasında ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkilerle bilinen Vito Schnabel ile birlikte görüntülendi.

SPLASH NEWS

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1YENİ AŞK MI

YENİ AŞK MI?

34 yaşındaki Rus model Shayk ile sanat taciri ve sanat galerisi sahibi olan 33 yaşındaki Schnabel, New York'ta objektiflere takıldı. Her ikisi de cep telefonlarıyla meşgul olan Shayk ve Schnabel'in yüzlerindeki ciddi ifade gözlerden kaçmadı.

2SCHNABELİN EVİNE GİRDİLER

SCHNABEL'İN EVİNE GİRDİLER

İkili birlikte Schnabel'in evine girdi. Görüntüleri, Shayk ve Schnabel'in yeni bir ilişkiye başladığı iddilarının ortaya atılmasına neden oldu.

3RONALDO İLE AŞK YAŞADI

RONALDO İLE AŞK YAŞADI

Irina Shayk, ilk medyatik ilişkisini futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşamıştı. O dönemde her ikisi de kariyerlerinin yükseliş döneminde olan ikilinin evleneceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Ronaldo, Shayk'ı aldatınca yollarını ayırdılar.

4NİŞANLANIP AYRILDILAR

NİŞANLANIP AYRILDILAR

Irina Shayk daha sonra oyuncu Bradley Cooper ile birlikte oldu. Çift nişanlandı ve Lea adını verdikleri bir kızları oldu. Herkes onlardan evlilik haberi beklerken yollarını ayırdılar.

5HEIDI KLUMUN AŞKIYDI

HEIDI KLUM'UN AŞKIYDI

Vito Schnabel ise ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkilerle konuşuluyor. Schnabel bir dönem model Heidi Klum ile uzun süreli bir ilişki yaşadı.

6AMBER HEARD İLE EL ELE

AMBER HEARD İLE EL ELE

Schnabel, Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile de romantik bir ilişki yaşamıştı.

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