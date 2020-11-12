Bir Başkadır dizisinin oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanıyor?
Yeni online platform dizisi Bir Başkadır izleyicilerle buluştu. Masum dizisinin yaratıcısı olan, aynı zamanda Netflix’in kısa süre önce haklarını aldığı Taylan Biraderler imzalı Azizler filminin de senaryosunu kaleme alan Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, 8 bölümden oluşuyor. Peki, Bir Başkadır dizisinin oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanıyor?
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1
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Netflix, Türk yapımı Bir Başkadır dizisini üyeleriyle paylaştı. Berkun Oya’nın yaratıcısı olduğu dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit paylaşıyor. Meryem rolüyle Öykü Karayel, Yasin rolüyle Fatih Artman, Ruhiye rolünde Funda Eryiğit, diğer rollerde ise Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy Nesrin Cavadzade, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler karşımıza çıkıyor.
2
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BİR BAŞKADIR KONUSU
Bir Başkadır, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.
3
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ÖYKÜ KARAYEL HAKKINDA
1990 yılında İstanbul’da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır.