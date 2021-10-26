Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

GÖRÜNTÜ yönetmeni Sami Saydan’ın 19 yaşında yaşamını yitiren oğlu Tuna Saydan, dün son yolculuğuna uğurlandı.Geçen gün Göztepe’de motosikletiyle kaza geçiren Tuna Saydan, Karacaahmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Köyü Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Sami Saydan’ın eski sevgilisi Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldıOğlunun tabutunu taşıyan Sami Saydan, ayakta durmakta zorlandı. TUBA BÜYÜKÜSTÜNTOLGAHAN SAYIŞMANBERK ATAN - SELİN YAĞCIOĞLUMAHSUN KIRMIZIGÜL