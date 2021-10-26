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GeriMagazin Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....
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Haber Giriş: 26 Ekim 2021 - 07:40 | 

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü dostları Sami Saydan'ı zor gününde yalnız bırakmadı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1

GÖRÜNTÜ yönetmeni Sami Saydan’ın 19 yaşında yaşamını yitiren oğlu Tuna Saydan, dün son yolculuğuna uğurlandı.

2

Geçen gün Göztepe’de motosikletiyle kaza geçiren Tuna Saydan, Karacaahmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

3

Cenaze törenine Sami Saydan’ın eski sevgilisi Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı

4

Oğlunun tabutunu taşıyan Sami Saydan, ayakta durmakta zorlandı.

5

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

6

TOLGAHAN SAYIŞMAN

7

BERK ATAN - SELİN YAĞCIOĞLU

8

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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