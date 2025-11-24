×
Bir ay önce boşanan şarkıcı yeni aşka hazır! 'Yalnız kalacak değilim'

Güncelleme Tarihi:

#Ünlüler#Melek Mosso#Ayrılık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 09:37

2 yıl önce evlendiği Serkan Sağdıç’tan geçen ay boşanan Melek Mosso yeni bir aşka hazır olduğunu söyledi.