Bir ay önce boşanan şarkıcı yeni aşka hazır! 'Yalnız kalacak değilim'

Tatlıses, `Ben 1.5 yıldır seni gönlümden, kafamdan, kalbimden sildim. Sen`Benim babam çok yakışıklı biridir` diyordun. Bu yakışıklı baba sana ne yaptı? Şimdi ne oldu? Sen çok utanmaz birisin biliyor musun? Ben seni tam 2 senedir koruyorum. Senin yüzünden en az 20 tane mahkeme, 20 tane savcı, en az bin dostumla kötü oldum. Niye seni sevmiştim diye. Ama artık seni sevmiyorum. Tam 1.5 sene oldu seni sevmiyorum. Sana saygı duymuyorum, sana hanımefendi dedirtemiyorum, sana oryantal dedirtemiyorum, sana dansöz diyorlar. Ne olur Allah rızası için, benim için değil, kendin için. `O benim babamdır` de özür dile, `O benim anamdır` de yanına al. Ben senden hep bunu istemiştim biliyormusun.` diyerek eski sevgilisi ile arasındaki tüm bağları koparttığının sinyallerini verdi.



FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV