Son dakika haberler: Bir anda geldiler rafları boşalttılar! '2 aylık stok yapan bile var...'

Her zaman mağazamızdan alışveriş yapan bir müşterimiz karısıyla birlikte geldi. 15 günde bir toplu alışveriş yaparlardı. Yani 15 günde ne kadarlık ürün tüketimleri olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Ancak bu sefer yaptıkları alışveriş beni çok şaşırttı. Bütün market arabasını doldurmuşlardı.