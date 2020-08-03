Bipolar bozukluğu nedir, ne demek? İşte bipolar bozukluk belirtileri
Bipolar bozukluğu gündemde yer alıyor. Psikiyatrik bir problem olan bipolar bozukluk hastalığının belirtileri merak ediliyor. Bu hastalık temel olarak duyguları düzenleyememe ve duyguların şiddetini kontrol edememe durumudur. İşte bipolar bozukluğu ile ilgili bilgiler…
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Bipolar bozukluğu nedir, ne demek soruları merak ediliyor. Gündemde yer alan hastalık, psikiyatrik bir problemdir. Bipolar bozukluk (manik-depresif bozukluk olarak da bilinir) duygu durumda aşırı uçlara giden dalgalanmalara neden olan bir hastalıktır.
BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR? Bipolar bozukluk (manik-depresif bozukluk olarak da bilinir) duygu durumda aşırı uçlara giden dalgalanmalara neden olan bir hastalıktır. Sıklıkla aralarda normal duygu durum dönemleri gözlenirken, kendini dünyanın zirvesinde veya rahatsız edecek derecede aşırı huzursuz ve hızlı hissetmekten (bu “mani” dönemidir), aşırı üzgün ve umutsuz hissetmeye (bu “depresyon” dönemidir) kadar değişen duygudurumları görülür. Bipolar bozukluk kişinin duygulanım, enerji ve işlevselliğinde değişikliklere sebep olan ancak tedavi altında normal yaşamı sürdürmeye engel olmayacak bir hastalıktır. Bozukluk ilişkilerde bozulmalara, iş veya okul hayatında zorlanmalara hatta intihara sebep olabilmektedir. Bipolar bozukluğu olan hastaların intihar riski genel toplum ortalamasının 2-3 katına ulaşmaktadır ve ölüm oranları daha yüksektir.Bu hastalık ile ilgili olarak iyi olan şu ki bu bozukluk tedavi edilebilmektedir. Bu sayede insanlar tam ve üretken bir yaşama sahip olabilmektedirler.
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BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ
Hastalığın en belirgin özelliği birbirine tamamen zıt ataklarla seyretmesi ve bu atakların döngüsel ve ritmik olmasıdır. Mani döneminde aşırı sevinç, yerinde duramama, çabuk öfkelenme, az uyuma, çok düşünme, çok çalışma, riskli davranışlarda bulunma gibi durumlar gözlenirken; depresyon döneminde üzüntü, hayattan zevk alamama, karamsarlık, isteksizlik, dikkatini yaptığı işe verememe gibi durumlar hakimdir. Bipolar bozuklukta mevsim geçişleri, özellikle bahar ayları, kadınlarda gebelik, lohusalık, erkeklerde askerlik gibi stresli sayılabilecek dönemler hastalığın nüksetmesi açısından risk oluşturur. Stresli bir yaşam olayının yıl dönümü de yine risk oluşturan faktörler arasında yer alır.