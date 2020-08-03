Bipolar bozukluğu nedir, ne demek? İşte bipolar bozukluk belirtileri

Bipolar bozukluğu nedir, ne demek soruları merak ediliyor. Gündemde yer alan hastalık, psikiyatrik bir problemdir. Bipolar bozukluk (manik-depresif bozukluk olarak da bilinir) duygu durumda aşırı uçlara giden dalgalanmalara neden olan bir hastalıktır.



BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk (manik-depresif bozukluk olarak da bilinir) duygu durumda aşırı uçlara giden dalgalanmalara neden olan bir hastalıktır. Sıklıkla aralarda normal duygu durum dönemleri gözlenirken, kendini dünyanın zirvesinde veya rahatsız edecek derecede aşırı huzursuz ve hızlı hissetmekten (bu “mani” dönemidir), aşırı üzgün ve umutsuz hissetmeye (bu “depresyon” dönemidir) kadar değişen duygudurumları görülür. Bipolar bozukluk kişinin duygulanım, enerji ve işlevselliğinde değişikliklere sebep olan ancak tedavi altında normal yaşamı sürdürmeye engel olmayacak bir hastalıktır.

Bozukluk ilişkilerde bozulmalara, iş veya okul hayatında zorlanmalara hatta intihara sebep olabilmektedir. Bipolar bozukluğu olan hastaların intihar riski genel toplum ortalamasının 2-3 katına ulaşmaktadır ve ölüm oranları daha yüksektir.Bu hastalık ile ilgili olarak iyi olan şu ki bu bozukluk tedavi edilebilmektedir. Bu sayede insanlar tam ve üretken bir yaşama sahip olabilmektedirler.