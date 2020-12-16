Son dakika haberi... Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı!
Son dakika... İngiltere'de Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı. Prospektüste, aşının gebeliğe, alerjisi olan ve yakın zamanda çok sahibi olmak isteyenlere etkisiyle ilgili pozitif veya negatif bir değerlendirme yapılamadığından, herhangi bir uyarı yer almadı.
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Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı.
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İngiltere, aşının uyarıcı bilgiler ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirmesini ilgili hastaneler ve sağlık birimlerine gönderdi.
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İlk kez bu denli geniş çapta uygulanacak olan mRNA aşısıyla ilgili bu uyarılar, Alman virolog Friedenmann Weber tarafından Focus Dergisi'ne değerlendirildi.
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Weber, "Aşı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.
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Weber, şiddetli alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler ve önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler için aşı yaptırmanın henüz çok erken olduğunu söyledi.
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Bu uyarının, aşının geniş kitleler tarafından henüz yaygın şekilde kullanılmamış ve bütün etkilerinin henüz gözlemlenememiş olmasından dolayı yapıldığı düşünülüyor.
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NPR'da yer alan habere göre, hamile insanlarda tehlike olduğuna dair yeterli kanıt olmamakla birlikte erken doğum vs gibi riskler nedeniyle mecbur kalmadıkça aşı yaptırılmaması öneriliyor.
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Hamile kalmayı planlayanlar için ise, ikinci dozdan sonra 2 ay boyunca hamile kalınmaması tavsiye ediliyor, sonrasında ise herhangi bir risk olmadığı ifade ediliyor.
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Aşının en yaygın yan etkilerinin; baş ağrısı, yorgunluk, titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olduğu belirtildi.
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İngiltere ve ABD'nin onayladığı, Almanya'nın ise, bir hafta içinde onaylayacağı aşı, mRNA'larla hücrelere genetik bilgi verilmesi üzerine kurulu. Vücut bunu koruyucu bir protein üretmek için kullanıyor ve antikor oluşturuyor.
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Şu ana kadar bu alanda onay almış tek aşı olan BioNTech'in aşısıyla ilgili Weber, "Bu prospektüste yazılanlar pek de şaşırtıcı değil. Endişe etmeye de gerek görünmüyor.
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Oldukça uzun süren araştırmalardan sonra bir mRNA aşısının onaylanması harika bir şey. Uyarılar, yeterince test yapılmadığı içindir" ifadesini kullandı.
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Koronavirüsten koruyan aşının, aşılanan kişinin daha sonra enfeksiyon kapması ya da başkasına bulaştırması ihtimalini ortadan kaldırmadığı belirtiliyor.
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Aşının prospektüsünde ciddi riskler ve yan etkiler konusunda herhangi bir bilgi olmadığını belirten Weber, insanların DNA'sının değiştirebileceği yönündeki iddiaları ise abartılı ve temelsiz buluyor.
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Aşının 16 yaşından küçüklere uygulanmasıyla ilgili Pfizer ve BioNTech'in çalışmalarının devam ettiği açıklandı.