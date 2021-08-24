BioNTech yan etkileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı sonrası görülebilecek olası yan etkileri açıkladı
Aşılama hızı devam ederken Covid-19 aşısı sonrası görülebilecek yan etkiler de gündemdeki yerini koruyor. Aşılama ardından vücutlarındaki değişimlerin aşılamaya bağlı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, başta BioNTech olmak üzere Covid-19 aşısının yan etkilerini araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı sonrası görülebilecek olası yan etkileri açıkladı. Peki, BioNTech yan etkileri nelerdir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Ancak aşılar ile ilgili birçok yanlış ifade gündeme geliyor. Koronavirüs aşısı yaptıran ya da yaptıracak olan vatandaşlar, yan etkilerin neler olduğunu merak ediyor. Başta Biontech aşısı olmak üzere koronavirüs aşılarının yan etkileri ile ilgili de yanlış söylemler sosyal medyada dolaşıyor.
2
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı sonrası görülebilecek olası yan etkileri şu şekilde sıralıyor; Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra alerjik bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
3
Uzmanlar, 2. dozlarda yan etkilerin birinci doza göre daha fazla görülmesi normal olduğunu ama bu yan etkilerin insanları korkutmaması gerektiği konusunda hemfikirler.
4
ABD'de yapılan yeni bir araştırmada da özellikle mRNA aşılarında ikinci dozdan sonra yan etkilerin daha yoğun hissedildiği belirlendi.