BioNTech yan etkileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı sonrası görülebilecek olası yan etkileri açıkladı

Koronavirüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Ancak aşılar ile ilgili birçok yanlış ifade gündeme geliyor. Koronavirüs aşısı yaptıran ya da yaptıracak olan vatandaşlar, yan etkilerin neler olduğunu merak ediyor. Başta Biontech aşısı olmak üzere koronavirüs aşılarının yan etkileri ile ilgili de yanlış söylemler sosyal medyada dolaşıyor.