BioNTech yan etkileri nelerdir? Covid-19 aşısı yan etkileri için dikkat edilmesi gerekenler
BioNTech yan etkileri, aşı olmak isteyen ya da olduktan sonra bazı semptomlar ile karşılaşan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BioNTech haricinde Sinovac aşısı da vurulan vatandaşlar için bazı uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı, belirtilen semptomların görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna danışılması gerektiğini vurguluyor. Peki, BioNTech yan etkileri nelerdir? İşte, Koronavirüs aşısı yan etkileri için dikkat edilmesi gerekenler
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Koronavirüs aşısı için yan etkiler kesin bir çizgide bulunmamaktadır. Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bu yan etkiler ise şu şekildedir;
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AŞI YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:
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• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklıkAşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
• Yorgunluk İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
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• Hafif ateş, titreme İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
• Baş ağrısı Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
• Kas/eklem ağrısı İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
• Kusma, ishal Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.