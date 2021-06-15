BionTech mi Sinovac mı tercih edilmeli? Prof.Dr. Kurugöl'den iki aşı hakkında detaylı bilgiler
BionTech mi Sinovac mı tercih edilmeli sorusu pek çok kişinin zihnindeki soru işareti olmaya devam ediyor. Aşı tercihi dolayısıyla iki aşı arasında kararsız kalan vatandaşlar, BionTech mi Sinovac mı sorusu ile uzmanların görüşlerini araştırıyor. Alman BionTech ile Çin Sinovac aşısı üzerinde gözlemler yürüten Prof.Dr. Zafer Kurugöl, aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. Peki, BionTech mi Sinovac mı yaptırılmalı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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BionTech ve Sinovac aşısı arasındaki farkları karşılaştıran Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, her iki aşı için de gözlemlerini paylaştı. Aşı randevusu açılan ve iki aşı arasında kararsızlık içerisinde bulunan vatandaşlar, BionTech mi Sinovac mı sorusuna uzman görüşleri çerçevesinde yanıt arıyor. İşte, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kurugöl'ün iki aşı için ifadeleri;
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Prof. Dr. Kurugöl Hürriyet’e şunları söyledi: “COVID-19’u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech’i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik.
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Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı.
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Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum.
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Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye’ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır.”