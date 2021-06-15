BionTech mi Sinovac mı tercih edilmeli? Prof.Dr. Kurugöl'den iki aşı hakkında detaylı bilgiler

BionTech ve Sinovac aşısı arasındaki farkları karşılaştıran Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, her iki aşı için de gözlemlerini paylaştı. Aşı randevusu açılan ve iki aşı arasında kararsızlık içerisinde bulunan vatandaşlar, BionTech mi Sinovac mı sorusuna uzman görüşleri çerçevesinde yanıt arıyor. İşte, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kurugöl'ün iki aşı için ifadeleri;