BionTech mi Sinovac mı hangi aşı nasıl tercih edilmeli? İşte uzmanlardan bilgiler
BionTech mi Sinovac mı sorusu yan etkiler dolayısıyla binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. MHRS ekranındaki aşı tercihi dolayısıyla iki aşı arasında kararsız kalan vatandaşlar, BionTech mi Sinovac mı sorusu ile uzmanların görüşlerini araştırıyor. Alman BionTech ile Çin Sinovac aşısı üzerinde gözlemler yürüten Prof.Dr. Zafer Kurugöl, aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. Peki, BionTech mi Sinovac mı yaptırılmalı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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BionTech mi Sinovac mı sorusu uzmanların da gündeminde yer aldı. BionTech ve Sinovac aşısı arasındaki farkları karşılaştıran Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, her iki aşı için de gözlemlerini paylaştı. Aşı randevusu açılan ve iki aşı arasında kararsızlık içerisinde bulunan vatandaşlar, BionTech mi Sinovac mı sorusuna uzman görüşleri çerçevesinde yanıt arıyor. İşte, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kurugöl'ün iki aşı için ifadeleri;
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Prof. Dr. Kurugöl Hürriyet’e şunları söyledi: “COVID-19’u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech’i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik.
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Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı.
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Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum.
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Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye’ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır.”
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Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, toplumsal bağışıklığın sağlanması için Kovid-19 aşılamasında, vatandaşların hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor." dedi.
Türkiye’de yaklaşık 2.5 aydır Çin’in geliştirdiği Coronavac aşısı toplumun bazı kesimlerine uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde başında Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin olduğu BioNTech aşısı da getirildi, soğuk hava depolarına yerleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 1.8 milyon BioNTech aşısının geldiğini, 10 gün içinde bu rakamın 4.5 milyona ulaşacağını açıkladı ve “İsteyene Coronavac, isteyene BioNTech vurulacak” dedi. Aşı randevusu alanlara da seçenek sunulmaya başlandı. Ancak hangi aşıyı seçmesi gerektiği konusunda vatandaşın kafası karışık. Peki uzmanlar ne diyor? İşte yanıtları...
İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı olarak da görev yapan Balık, Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklığın sağlanmasında etkili olan aşılar üzerine AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
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Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:
“Obez kişiler, böbrek rahatsızlığı olan hastalar, şeker hastaları BioNTech, alerjisi olanlar Coronavac aşısını tercih edebilir. BioNTech aşısı immün sistem üzerinde uyarısı daha güçlü, daha kısa sürede yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra bağışıklık önemli ölçüde oluşmaya başlıyor. İnaktif olan Coronavac aşısı ise bağışıklık sistemi üzerinde daha zayıf uyarı yapıyor. O nedenle de ikinci dozdan 15 gün sonra etkili bağışıklık gelişiyor. Alerjik bünyesi olanlar Coronavac aşısını seçebilir.
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İKİSİ DE GÜVENLİ İÇİNİZ RAHAT OLSUN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Ben şöyle diyorum, ortada olan bazı veriler var. Pfizer BioNTech aşısı yüzde 94 koruyor. İnaktif aşı bizim Hacettepe’de yüzde 83.5 çıktı. Arada bir böyle fark var. İkincisi etkinlik açısından mutant virüse karşı BioNTech etkinliğini biliyoruz ama diğerinin verisini bilmiyoruz. Güvenlik açısından da şu anda mevcut aşıların hiçbirinin önemli bir etkisi yok. İnsanların içi rahat olsun.”
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Şu anda dünyada Kovid-19 virüsünde görülen mutantlara bağlı tekrar vaka artışları yaşandığına işaret eden Balık, İngiltere mutantının başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kendini yaygın olarak gösterdiğini söyledi.
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Balık, salgınla mücadelede bireysel tedbirlerin büyük önem taşıdığını ve küresel anlamda yaygın aşılanma ile bu mücadelenin kazanılabileceğine dikkati çekti.
Aşılama ile ağır hasta ve ölüm oranlarının ciddi şekilde düştüğünün altını çizen Balık, en kısa süre içinde dünya genelinde aşılama ile salgının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.
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Şu an kullanımda olan aşıların mutant virüsler üzerine etkisine de değinen Balık, "Aşılar, bu İngiliz mutantından etkilenmiyor, bu iyi bir haber. Şu anda yapılan aşıların tümü bu mutanta karşı da etkili." dedi.
Aşıların salgını kırma ve vaka sayılarını hızla azaltmada çok etkili olduğunun İngiltere ve İsrail'de görüldüğünü aktaran Balık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İngiltere, kısa bir zaman öncesine kadar Avrupa'da en fazla vakanın görüldüğü ülkeydi, ancak üç gündür Londra'da hiç ölüm görülmediği açıklandı. Hızlı bir şekilde salgın orada azaldı. İsrail'de ise neredeyse hiç vaka görülmez hale geldi. Neden? Çünkü, bu aşılanma ile sağlandı.
Aşıyla toplumsal bağışıklığı sağladılar. Salgınlarda nüfusun yüzde 60'tan fazlasını aşılarsanız, bir kısmı da hastalığı doğal yoldan geçirdiği için bağışıklık kazanmış olacağından salgın o ülke için sorun olmaktan çıkar. Türkiye'de aşı temininde sorun yaşanmazsa, Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi haziran sonuna kadar nüfusun önemli bir kısmı aşılanmış olacak ve sonbahara salgından uzaklaşmış olarak girmiş olacağız."
Prof. Dr. Balık, Türkiye'de bugüne kadar Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısının yapıldığını, BioNTech aşısının da ülkeye geldiğini söyledi.