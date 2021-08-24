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Haber GiriÅŸ: 24 AÄŸustos 2021 - 17:23 | 

BionTech aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n 2 dozunu da olanlar 3. doz aÅŸÄ± olacak mÄ±?

2 doz aÅŸÄ± olanlar 3. doz aÅŸÄ±yÄ± da olacak mÄ± sorusu pek Ã§ok kiÅŸinin gÃ¼ndeminde yer almaya baÅŸladÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n "3 doz aÅŸÄ± olmuÅŸ kiÅŸilerin 2 doz aÅŸÄ± olmuÅŸ kiÅŸilere gÃ¶re hem hastalÄ±ÄŸa yakalanma oranÄ± ve hastanelerde yoÄŸun bakÄ±ma yatÄ±ÅŸta daha iyi korunduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±yla birlikte pek Ã§ok kiÅŸi, 2 doz aÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3. doz aÅŸÄ± yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±. Peki, 2 doz BionTech aÅŸÄ±sÄ± olanlar 3. doz olacak mÄ±? Ä°ÅŸte, o detaylar

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1

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. 3 doz aÅŸÄ±nÄ±n gerekliliÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ä°ÅŸte, o aÃ§Ä±klama detaylarÄ±;

2

3. doz aÅŸÄ± olanlar 2 doz aÅŸÄ± olanlara gÃ¶re daha iyi korunuyor. 3 doz aÅŸÄ± olmuÅŸ kiÅŸilerin 2 doz aÅŸÄ± olmuÅŸ kiÅŸilere gÃ¶re hem hastalÄ±ÄŸa yakalanma oranÄ± ve hastanelerde yoÄŸun bakÄ±ma yatÄ±ÅŸta daha iyi korunduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.Â

3

3 doz inaktif aÅŸÄ± en iyi korumayÄ± saÄŸlÄ±yor. 2 doz inaktif aÅŸÄ± olmuÅŸ vatandaÅŸlarÄ±n 3. doz aÅŸÄ± yaptÄ±rmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.Â 

4

2 doz inaktif aÅŸÄ± olmuÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 3. doz ister mRNA (BionTech) ister inaktif (Sinovac) aÅŸÄ± olmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

5

2 doz mRNA aÅŸÄ±sÄ± olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in ise 3. doz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yeni yapÄ±lmaktadÄ±r.Â BugÃ¼n iÃ§in en Ã¶nemli sonuÃ§, iki doz inaktif aÅŸÄ± olmuÅŸsanÄ±z 3. doz uygulamayÄ± geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yÃ¼kseltmemiz gerektiÄŸidir.

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