BionTech aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n 2 dozunu da olanlar 3. doz aÅŸÄ± olacak mÄ±?

3. doz aÅŸÄ± olanlar 2 doz aÅŸÄ± olanlara gÃ¶re daha iyi korunuyor. 3 doz aÅŸÄ± olmuÅŸ kiÅŸilerin 2 doz aÅŸÄ± olmuÅŸ kiÅŸilere gÃ¶re hem hastalÄ±ÄŸa yakalanma oranÄ± ve hastanelerde yoÄŸun bakÄ±ma yatÄ±ÅŸta daha iyi korunduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.Â