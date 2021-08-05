BioNTech aşısı yok mu? Aşı randevusu alınmıyor mu? Fahrettin Koca'dan açıklama

Koca, 18 yaş ve üstü nüfus için yapılan aşılama takvimine sadık kalındığını belirterek, ilk doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 66'nın üzerinde olduğuna dikkati çekti.



İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşmasının toplumun aşı kararlılığının kanıtı olduğunu ifade eden Koca, "Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık, kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez." uyarısında bulundu.