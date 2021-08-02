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Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 12:20 | 

Biontech aşısı yok mu? Aşı randevusu alınabiliyor mu? Fahrettin Koca'dan Biontech ve Sinovac aşıları ile ilgili son bilgi

Biontech aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar randevu ve aşı durumunda son bilgileri öğrenmek istiyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış, Biontech aşısında kısmi bir gecikme olacağını Sinovac aşısında ise sorun olmadığını dile getirmişti. İşte yaşanan son gelişmeler...

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Biontech aşısı yok mu ve randevu verilmiyor mu sorusu aşı olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Biontech aşıları konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu.

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Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son bilgilendirmede aşı konusundaki aksamanın nedenini açıklamıştı;

MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.

3Türkiyede son 24 saatte 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu da "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 1 Ağustos 23.20 itibarıyla 73 milyon 407 bin 524'e yükseldi.

Birinci doz aşı vurulan sayısı 41 milyon 47 bin 344, ikinci doz aşı vurulan sayısı 27 milyon 435 bin 725 oldu.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

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