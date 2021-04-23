BioNTech aşısı olanlar 3. dozu olacak mı? Özlem Türeci açıkladı

Tüm dünyada koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Virüsün yeni varyantlarının çıkması aşıların virüse karşı koruyuculuklarının ne kadar süreceği konusunu akıllara getirdi. İşte, BioNTech aşısı 3. dozu hakkında bilgiler...