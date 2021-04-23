BioNTech aşısı olanlar 3. dozu olacak mı? Özlem Türeci açıkladı
ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüs aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu. Firma, yeni virüs çeşitlerinin görülmesi durumunda her yıl aşı yapılmasının gerekebileceğini açıkladı. Peki, BioNTech aşısı olanlar 3. dozu olacak mı?
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Tüm dünyada koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Virüsün yeni varyantlarının çıkması aşıların virüse karşı koruyuculuklarının ne kadar süreceği konusunu akıllara getirdi. İşte, BioNTech aşısı 3. dozu hakkında bilgiler...
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BIONTECH’in kurucularından Özlem Türeci, koronavirüse karşı geliştirilen bağışıklığın zamanla azalmasının beklenen bir durum olduğunu belirterek üçüncü bir doz COVID-19 aşısının gerekli olacağını düşündüğünü söyledi.
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Geçtiğimiz hafta Pfizer CEO’su Albert Bourla, salgınla mücadelede bağışıklığı arttırmak için aşıları tamamlanmış kişilere 6-12 ay içerisinde üçüncü doz aşı yapılabileceğini ve ilerleyen süreçte aşıların her yıl tekrarlanması gerekebileceğini öne sürmüştü.
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Bourla’yla hemfikir olduğunu belirten Türeci, “Virüse karşı geliştirilen bağışıklık tepkisinin zamanla azaldığını yeni enfekte olmuş kişilerde de görüyoruz, bu söz konusu aşılar olduğunda beklenen bir durum” değerlendirmesinde bulundu.