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Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 - 14:26 | 

BionTech aşısı ne zaman korumaya başlıyor? İşte BionTech aşısı hakkında bilinmesi gerekenler

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı. Bu gelişmenin ardından BioNTech aşısı hakkındaki ayrıntılar hız kazandı. Peki, BionTech aşısı ne zaman korumaya başlıyor?

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Dünya genelinde pek çok ülkenin sipariş ettiği ve uygulamaya başladığı Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına 2 Nisan itibarıyla Türkiye'de de başlandı. İşte BioNTech aşısı hakkında kamuoyunun aklındaki sorular ve o soruların yanıtları...

2İKİNCİ DOZ KAÇ GÜN SONRA OLUNMALI

İKİNCİ DOZ KAÇ GÜN SONRA OLUNMALI?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

3FARKLI DOZLAR KULLANILABİLİR Mİ

FARKLI DOZLAR KULLANILABİLİR Mİ?

Görüşlerine başvurduğumuz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı bu soruya, “Hangi aşı ile başladıysanız onunla devam etmelisiniz. İki dozun da aynı aşı yapısında olması gerekiyor. Şöyle açıklayayım: İlk doz BioNTech oldunuz ikinci dozu başka bir mRNA aşısı ile olabilirsiniz. Ya da ilk dozu Sinovac oldunuz ikinci dozu başka bir inaktif aşı ile olabilirsiniz. Burada önemli olan nokta iki dozun da aynı aşı yapısında olması” cevabını verdi.Kısacası bir dozu BioNTech, diğerini Sinovac olmak söz konusu değil.

4YAN ETKİLERİ VAR MI

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Uzmanlar BioNTech aşısının en sık görülen yan etkilerini “Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, ateş yapabiliyor. Çok ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık” sözleriyle analtıyor.

5NE ZAMAN KORUMAYA BAŞLIYOR

NE ZAMAN KORUMAYA BAŞLIYOR?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, gönüllüler üzerindeki aşı uygulamalarının sonuçlarının önümüzdeki günlerde çıkacağına işaret ederek, "Aşı, ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor. Bu süreden daha önce virüsle karşılaşanlar enfeksiyon almış olabilir." dedi.

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