BioNTech aşısı ne zaman gelecek? Türkiye'ye ne kadar aşı alacak? Uğur Şahin'den canlı yayında flaş açıklama

Bakan Koca, yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umduklarını anlatarak "Aşının gelecek haftadan, 26 Mayıs’tan itibaren, haziranda 30 milyon olmak üzere, eylülde 120 milyona tamamlanmak üzere Türkiye’ye geleceğini ve bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediğini biliyoruz. Altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim 1-1,5 hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var, yeter ki elimizde aşı olsun. Eylül sonuna kadar bu tedarikin tamamlanacağı, ilk haziran ayı itibarıyla 6,1 milyona ilave 30 milyon aşının geleceğini hepimiz duyduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşımızı hızla aşılamak istiyoruz. Artık hastalığı tanıyoruz, tedavi protokolleri oturdu. Özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklardan ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.



Bakan Koca, artık yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemden çıkarmanın ana hedef olacağını ifade ederek, "Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz ve salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Bunun için de vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve bununla birlikte de tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini özellikle hassasiyetle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.