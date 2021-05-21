BioNTech aşısı ne zaman gelecek? Türkiye ne kadar aşı alacak? Bakan Koca tarih vererek duyurdu
BioNTech aşısı tedarik süreci gündemde yer almaya devam ediyor. Aşılama sürecine hızla devam eden Türkiye Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan aşılama takviminde yol gösteren BioNTech aşısı tedariki ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar geldi. Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında yaptığı açıklamada "Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık" dedi. Peki, BioNTech aşısı ne zaman gelecek? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.
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BioNTech aşısının ne zaman geleceği Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından belli oldu. Virüse karşı toplum sağlığı konusunda önem taşıyan aşı tedariki hakkında Bakan Koca ve Uğur Şahin Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı Haziranda 30 milyon BioNTech aşısı geleceğini duyururken, Şahin "Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." dedi.
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NE KADAR AŞI GELECEK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de başlayan Bilim Kurulu toplantısına, Alman Biontech firmasının Türk ortakları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci çifti de katıldı. Bakan Koca, toplantının ardından, video konferans yöntemiyle toplantıya katılan Prof. Dr. Şahin ile birlikte kamera karşısına geçerek açıklama yaptı. Bakan Koca, kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptıklarını, bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısının 10 binin altına indiğini, bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.
Bakan Koca, Biontech aşısı ile ilgili 27 Aralık’ta ilk anlaşmayı yaptıklarını hatırlatarak, "Ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte haftada en az iki kere telefonla görüşmelerimiz oldu. 60 milyona, devamında 90 milyona, en son 120 milyon dozda anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu" dedi.
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Prof. Dr. Şahin de "Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanın anlattığı gibi aralık ayından beri konuşuyoruz ’Türkiye’ye aşıyı nasıl iletiriz’ diye. Aralık’ta ilk defa 1,5 milyonu konuştuk ve sayın Bakanım sağ olsun her 2-3 haftada istediği dozları yükseltti. Bugün tamamı 120 milyon doz olarak imza attık ve çok mutluyum. Türkiye’ye haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık ve Allah’ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye’ye getireceğiz" dedi.
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Prof. Dr. Şahin, Türkiye’de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istediklerini kaydederek, "Biz Türkiye’ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye’deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için" ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca, yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umduklarını anlatarak "Aşının gelecek haftadan, 26 Mayıs’tan itibaren, haziranda 30 milyon olmak üzere, eylülde 120 milyona tamamlanmak üzere Türkiye’ye geleceğini ve bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediğini biliyoruz. Altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim 1-1,5 hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var, yeter ki elimizde aşı olsun. Eylül sonuna kadar bu tedarikin tamamlanacağı, ilk haziran ayı itibarıyla 6,1 milyona ilave 30 milyon aşının geleceğini hepimiz duyduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşımızı hızla aşılamak istiyoruz. Artık hastalığı tanıyoruz, tedavi protokolleri oturdu. Özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklardan ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.
Bakan Koca, artık yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemden çıkarmanın ana hedef olacağını ifade ederek, "Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz ve salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Bunun için de vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve bununla birlikte de tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini özellikle hassasiyetle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
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90 MİLYON DOZ İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.