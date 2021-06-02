BioNTech aşısı ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı Koca tarih açıkladı!
Türkiye'de ocak ayından bu yana yapılan BioNTech aşısının, yeni dozları için bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin'in açıklamalarının ardından beklentileri artan vatandaşlar, yeni doz BioNTech aşısının ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, BioNTech aşısı ne zaman gelecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre sürdürülen aşılamanın ikinci aşaması başlayan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla tamamlanacak. 50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek. Öte yandan BioNTech aşıları hakkında da gelişmeler olmaya devam ediyor. İşte, "BioNTech aşısı ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı...
2
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uğur Şahin ile görüşmemizde 12 milyon doz aşı için ihracat izni aldığını söyledi. 'Bu haftadan itibaren, gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon aşıyı peyderpey gönderiyoruz' dediler." bilgisini verdi.
3
BAKAN KOCA AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.
Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
4
Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:
"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."