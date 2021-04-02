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Özlem YURTÇU KARABULUT, Kubilay ÖZEV / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 14:33 | 

Biontech aşısı hakkında merak edilenler... DHA adım adım görüntüledi

Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı. Aşı hakkı açılanlar, MHRS randevu sistemi üzerinden Sinovac veya Biontech arasında seçim yaparak aşıların uygulandığı hastaneler veya aile hekimliklerinden randevularını alarak aşı olmaya gitti. Biontech aşılarının Halk Sağlığı laboratuvarlarından aşı polikliniğinde uygulanmasına kadar yolculuğu, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.

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