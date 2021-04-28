BioNTech aşısı 2. doz ne zaman yapılacak? BioNTech ikinci doz ile ilgili son dakika açıklama: Randevular için yeni karar

Koronavirüs mücadelesinde aşılama süreci hızla devam ediyor. Ülkemizde başarı ile aşılama sürerken, BioNTech aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan önemli değerlendirmeler geldi. Koca, "Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak." ifadelerini kullandı. Koca, Uğur Şahin ile ilgili görüşme yapıldığını da da sözlerine ekleyerek, diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Gelen yeni açıklamada BioNTech aşısının iki dozunun 6-8 hafta arayla uygulanması kararı nedeniyle ikinci doz için randevu oluşturanların işlemlerinin erteleneceği bildirildi.